مؤسس تيليجرام لمستخدميه: انتظروا مفاجأة قريبا

ميزة جديدة تتسم بالخصوصية..

أعلن بافل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام Telegram، أن منصة التراسل التابعة له ستحصل قريبا على ميزة جديدة وصفها بالمفاجأة.

وبحسب ما ذكره موقع "india today"، سيحصل تطبيق المراسلة الفورية الذي يتسم بالخصوصية تيليجرام على ميزة جديدة في شهر مايو المقبل، سوف توفر لمستخدمي الخدمة دعما لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية.

وأشار دوروف عبر منشور جديد على قناته الرسمية على تيليجرام، قائلا: "سنضيف بُعدًا جديدا لمكالمات الفيديو إلى محادثاتنا الصوتية في شهر مايو، مما يجعل "تيليجرام" منصة قوية لمؤتمرات الفيديو الجماعية".

وأضاف دوروف أن مشاركة الشاشة، وإلغاء الضوضاء، ودعم أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية، جميعها خيارات جديدة سيحصل عليها مستخدمو "تيليجرام" عند طرح أداة اتصالات الفيديو الجماعية القادمة، بالإضافة إلى السرعة وتشفير البيانات من أجل الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.

ميزة تيليجرام الجديدة تنافس زووم

ويأتي بيان مؤسس تيليجرام، بعد أن اكتسبت تطبيقات مكالمات الفيديو مثل Zoom شعبية هائلة خلال عام 2020، ولكن تم انتقادها بسبب مشكلاتها الأمنية، مما دفع الشركة لطرح بعض الخيارات لمنصتها مثل تقنية التشفير من طرف إلى طرف، والمصادقة الثنائية، وأدوات الأمان الأخرى في العام الماضي لتجربة اتصال فيديو محسّنة.

ووفقا لبيان دوروف سيقدم تطبيق تيليجرام دعما لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية في جميع المحادثات على المنصة، وستحصل إصدارات تطبيق التراسل على الهاتف الذكي أو على متصفح الويب عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طرح تيليجرام تحديثا لميزة المدفوعات payment 2.0، في أكثر من 200 دولة حيث يسمح نظام الدفع الجديد للتجار إنشاء روبوتات لإرسال الفواتير إلى العملاء مما يتيح للمستخدمين دفع المبلغ المطلوب من خلال النقر على زر الدفع الذي سيأتي مع الفاتورة من خلال بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو Google Pay.