إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة

حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعى

أصيب 4 أشخاص، مساء الجمعة، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية (توك توك) على الطريق الزراعي، بنطاق مركز كوم حمادة، في محافظة البحيرة.





وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد بوقوع الحادث.



وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى العام؛ لتلقي العلاج اللازم.



وحرر محضر بالواقعة؛ للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.