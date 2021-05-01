مسلسل موسى الحلقة 18 .. محمد رمضان بين الحياة والموت بعد تعرضه لطلق ناري

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الثامنة عشرة لـ مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها، وتفاعل معها النشطاء والمتابعون على السوشيال ميديا فور وبعد عرضها.

ملخص أحداث الحلقة الثامنة عشرة لمسلسل موسى

بدأت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل موسى، بتعرض موسى (محمد رمضان) لمحاولة قتل من المعلم وهبة (سيد رجب)، أثناء سفر الأول إلى غزة، فيتلقى طلقا ناريا داخل القطار من شخص ملثم، ليفر الركاب في فزع من الموقف، بينما حاول البعض إسعافه وهو ينازع الموت.

وتقبل شفيقة (هبة مجدي) طلب شهاب باشا (صبري فواز) وتتزوجه، ويتم زفافهما، ولكن شقيقة الأخير تذهب لتوبيخ شفيقة، ولكن الباشا يقوم بطردها، في الوقت الذي يقوم فيه المعلم وهبة بإعطاء أموالًا للمأجور الذي أطلق الرصاص على موسى، وفر هاربًا.

وتشك المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) في شقيقها المعلم وهبة، وينتابها القلق تجاه حبيبها موسى، لكن وهبة يخدعها، ويقول لها أن موسى أخذ البضاعة وهرب إلى بلده في الصعيد.

يتم نقل موسى إلى مستشفى بواسطة ركاب القطار، ويظل في حالة خطرة، إذ يدخل في حالة من فقدان الوعي، يرى خلالها أحلامًا عن والدته وشقيقه المتوفيان، تختتم أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل موسى.

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.