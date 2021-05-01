عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل موسى الحلقة 18 .. محمد رمضان بين الحياة والموت بعد تعرضه لطلق ناري

مسلسل موسى
مسلسل موسى

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الثامنة عشرة لـ مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها، وتفاعل معها النشطاء والمتابعون على السوشيال ميديا فور وبعد عرضها.

txt

مسلسل موسى الحلقة 17 .. سمية الخشاب تطلب الزواج من محمد رمضان

txt

مسلسل موسى الحلقة 16.. محمد رمضان يفشل في العثور على رفات أمه

ملخص أحداث الحلقة الثامنة عشرة لمسلسل موسى 

بدأت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل موسى، بتعرض موسى (محمد رمضان) لمحاولة قتل من المعلم وهبة (سيد رجب)، أثناء سفر الأول إلى غزة، فيتلقى طلقا ناريا داخل القطار من شخص ملثم، ليفر الركاب في فزع من الموقف، بينما حاول البعض إسعافه وهو ينازع الموت. 

وتقبل شفيقة (هبة مجدي) طلب شهاب باشا (صبري فواز) وتتزوجه، ويتم زفافهما، ولكن شقيقة الأخير تذهب لتوبيخ شفيقة، ولكن الباشا يقوم بطردها، في الوقت الذي يقوم فيه المعلم وهبة بإعطاء أموالًا للمأجور الذي أطلق الرصاص على موسى، وفر هاربًا. 

وتشك المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) في شقيقها المعلم وهبة، وينتابها القلق تجاه حبيبها موسى، لكن وهبة يخدعها، ويقول لها أن موسى أخذ البضاعة وهرب إلى بلده في الصعيد. 

يتم نقل موسى إلى مستشفى بواسطة ركاب القطار، ويظل في حالة خطرة، إذ يدخل في حالة من فقدان الوعي، يرى خلالها أحلامًا عن والدته وشقيقه المتوفيان، تختتم أحداث الحلقة الثامنة عشر لمسلسل موسى. 

 

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

ابطال مسلسل موسى موسى مسلسل مسلسل موسى مسلسل موسى الحلقة 18 الحلقة الثامنة عشر لمسلسل موسى سمية الخشاب محمد رمضان هبه مجدى

ترشيحاتنا

التستر على مصابي كورونا| مستشار الرئيس للصحة يوجه تحذيرا لهذه الفئة

الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري ويودعان دوري أبطال آسيا

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة

موسيماني: أتحمل أي إخفاق فني.. والجونة عاقبنا على ذلك التصرف

الزملكاوية حبايبي .. رامز جلال يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد حلقة طارق يحيى

مسلسل موسى الحلقة 18 .. محمد رمضان بين الحياة والموت بعد تعرضه لطلق ناري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

حوار ضاحك بين الرئيس السيسي وأحد المواطنين على الطريق الدائري

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

السيسي لـ مرتادي سوق السيارات الجديد: ستجدون مكانا لا يوجد إلا في مصر

الرئيس يوجه بوضع عازل بين ترعة المريوطية والطريق.. وزيادة الحارات بمداخل ومخارج كل الطرق

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: «السيسي» يقود ثورة صناعية بشرية لتعمير القرى والصحراء

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ