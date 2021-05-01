الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا تصل مصر في هذا التوقيت

أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مصر ستشهد زيادة في تدفقات لقاحات كورونا خلال الفترة المقبلة، حيث تم التعاقد على 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون، إذ سيجرى توريدها في الربع الأخير من هذا العام.

ولفت مجاهد أن هناك 1.9 مليون مواطن تم تسجيلهم بموقع الحصول على لقاح كورونا، و750 ألف مواطن حصلوا بالفعل على اللقاح.

وتابع مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر منصة " شاهد نت"،:" الأيام الثلاثة الماضية شهدت تزايدا في معدلات التسجيل بموقع الحصول على لقاح كورونا، لافتا إلى أن معدلات التسجيل بلغت أكثر من 72 ألف طلب يوميًا.

وأوضح:" لدينا 2.5 مليون جرعة لقاح كورونا، وفي انتظار وصول دفعات جديدة من لقاح استرازينيكا وسينوفارم، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التدفقات من اللقاح.

وأشار إلي أنه تم التعاقد على 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي بجانب 4 ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون سيتم توريدها خلال الربع الأخير من العام الجاري".

ونوه إلي أن الوزارة تستهدف تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا، مضيفا:" نجهز حاليًا لافتتاح أكبر مركز لتلقي لقاح كورونا بأرض المعارض بمدينة نصر خلال 48 ساعة.