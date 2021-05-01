الصحة: 750 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا.. ونسهتدف تطعيم 10 آلاف يوميا

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك 1.9 مليون مواطن تم تسجيلهم بموقع الحصول على لقاح كورونا، و750 ألف مواطن حصلوا بالفعل على اللقاح.

وتابع مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر منصة " شاهد نت"،:" لدينا 2.5 مليون جرعة لقاح كورونا، وفي انتظار وصول دفعات جديدة من لقاح استرازينيكا وسينوفارم، مشيرا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التدفقات من اللقاح.

وأشار إلي أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تزايدا في معدلات التسجيل بموقع الحصول على لقاح كورونا، لافتا إلى أن معدلات التسجيل بلغت أكثر من 72 ألف طلب يوميًا.

ونوه إلي أن الوزارة تستهدف تطعيم 10 آلاف مواطن يوميا، مضيفا:" نجهز حاليًا لافتتاح أكبر مركز لتلقي لقاح كورونا بأرض المعارض بمدينة نصر خلال 48 ساعة.