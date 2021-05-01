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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عشرات الوفيات والإصابات.. تفاصيل مروعة في حادث جبل ميرون بـ إسرائيل.. 20 ألف شخص تدافعوا على منحدر.. وشهود: موجة بشرية جرفت الأجساد وسحقتها

حادث جبل ميرون في
حادث جبل ميرون في إسرائيل

45 وفاة و150 إصابة نتيجة التدافع الهائل في جبل ميرون
نتنياهو يتبرع بالدم لإغاثة مصابي الحادث 
مصر والإمارات والبحرين يقدمون تعازيهم لإسرائيل
مصرع عدد من الأمريكيين في حادث التدافع

 

لقي 45 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب نحو 150 آخرين في حادث تدافع وقع أثناء إقامة احتفال ديني في جبل ميرون (جبل الجرمق) بالجليل شمالي إسرائيل.

ووقعت الحادثة فجر الجمعة، وذلك خلال احتفال ديني يهودي في شمال إسرائيل، حيث شارك عشرات الآلاف من اليهود في رحلة "الحجّ" السنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون، وفقاً لقناة "سكاي نيوز".

وحسبما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن سبب الحادث يعود إلى انزلاق عدد من الأفراد من المشاركين في الاحتفال عند الممر الخاص بالخروج من الموقع الديني، الأمر الذي أدى إلى تدافع وعمليات سحق قاتلة.

مقتل عدد من الأمريكيين في حادث جبل ميرون بـ إسرائيل

مصر تعزي في ضحايا حادث التدافع بـ إسرائيل

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم، إن حوالي 20 ألفا انطلقوا للنزول عبر ممر ضيق أرضيته ملساء، وهو ما تسبب في انزلاق بعض الأفراد على الأرض، ومن ثم حدث تدافع كبير، وسحق لكثيرين.

وقال أحد الناجين للموقع الإسرائيلي: "كنا في طريقنا لرؤية النار المشتعلة، وفجأة كانت هناك موجة بشرية أمامنا، فجرفت أجسادنا، وشاهدت أشخاصا يسحقون تحت الأقدام، وآخرين يرمون بعيدا عن الممر".

وتابع قائلا: "كان هناك طفل تعلّق بساقي، وظلّ كذلك محاولا النجاة. انتظرنا ما يقارب العشرين دقيقة لإنقاذنا من هذا التدافع الرهيب والمروع".

ومن جانبه، قال إيلي بير، رئيس خدمات الإنقاذ، إن بين الضحايا عدد من الأطفال، مضيفا: "للأسف، وجدنا أطفالا صغارا تم سحقهم. حاولنا إنعاشهم وتمكنا في حالات قليلة من إنقاذهم".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين خلال حادث تدافع أثناء احتفال ديني في جبل ميرون في إسرائيل.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل عن عدد القتلى والمصابين الأمريكيين، لكنها أكدت أن سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل تتواصل مع السلطات المحلية هناك لتقديم كل الدعم للمواطنين الأمريكيين المتضررين وعائلاتهم.

وكان عشرات الآلاف من اليهود قد تجمعوا عند ضريح الحاخام شمعون بار يوشاي للاحتفالات السنوية التي تشمل الصلاة والرقص طوال الليل.

ويعتبر هذا الضريح من أقدس الأماكن في العالم اليهودي وهو موقع مزار سنوي. ويُعتقد أنه أحد أكبر التجمعات لأشخاص في إسرائيل منذ تفشي جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

ودفعت خدمة الطوارئ الإسرائيلية، الجمعة، بـ 6 مروحيات عسكرية للمساعدة في إجلاء جرحى الحادث، وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حادث جبل ميرون هو مأساة تعد من أفظع الكوارث في تاريخ إسرائيل.

وأضاف نتنياهو خلال تفقده موقع الحادث الذي راح ضحيته 45 شخصًا: "هناك مشاهد تدمي القلوب.. لقد لقى أطفال حتفهم هنا". وأعلن نتنياهو يوم الأحد المقبل حدادًا وطنيًا على ضحايا حادث جبل ميرون.

وطالب نتنياهو الإسرائيليين بعدم نشر الشائعات حول هوية الضحايا، مضيفًا: "الكثير من القتلى لم يتم التعرف عليهم حتى الآن وأطلب عدم نشر الشائعات عبر تواصل التواصل الاجتماعي حول هذا الأمر لأنه يحطم قلوب العائلات. دعوا السلطات تقوم بعملها".

وتابع: "سنجري تحقيقًا شاملًا وجادًا ومفصلًا للتأكد من عدم تكرار تلك الكارثة مجددًا".

ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أعلن فيها أنه تبرع بالدم في مستشفى شعاري تسيدك بالقدس لإغاثة مصابي حادث الازدحام والتدافع في جبل ميرون (جبل الجرمق) شمالي إسرائيل.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافع الذي وقع، في شمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات.

جاء ذلك خلال تدوينة لـ المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث دون قائلا:"نعرب عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث التدافُع الذي وقع اليوم بشمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات، كما نتمنى الشفاء العاجل للمُصابين جميعاً".

وأجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اتصالا هاتفيا مع جابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل، أعرب خلاله عن تعازيه في ضحايا حادثة التدافع على جبل ميرون أثناء احتفالات عيد الشعلة.

وأعرب بن زايد عن خالص تعازيه ومواساته إلى الحكومة والشعب الإسرائيلي، وأهالي وذوي الضحايا في هذه الحادثة، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعازيها لإسرائيل، في ضحايا حادث جبل ميرون. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة لرسالة التعزية التي بعثها وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، إلى نظيره الإسرائيلي، جابي أشكينازي، في قتلى حادث جبل ميرون.

وجاء في الرسالة التي بعثها الزياني لأشكينازي: "لقد صدمت بشدة إثر علمي بالمأساة الرهيبة التي أودت بحياة 45 شخصًا. رحمهم الله".

إسرائيل حادث جبل ميرون نتنياهو تدافع تعازي

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