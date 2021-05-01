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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المبادرة الرئاسية للعزل المنزلي تقدم خدماتها لـ 4462 مواطن بقنا

حالات العزل المنزلى
حالات العزل المنزلى

قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، قدمت الدعم لـ 4462 مواطن منذ إنطلاق المبادرة.

وأوضح تاوضروس، بأن المبادرة تهدف إلي متابعة الحالات البسيطة لمرضي كورونا والذين يخضعون للعزل المنزلي، سواء تم تشخيصهم بمستشفيات العزل أو ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص.

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و أشار تواضروس، إلى أن عمليات الفحص تتم من خلال 50 فريق مدرب علي مستوي المحافظة لمتابعة حالات العزل المنزلي المصابة، لافتاً إلى أن ذلك في إطار المبادرات الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وبدعم ومتابعة من اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.


من جانبها قالت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة الرعاية الأساسية ومشرف عام المبادرة بالمحافظة، إن المبادرة تقدم خدمات قياس تشبع الأكسجين في الدم، قياس درجة الحرارة، متابعة تطورات الحالة الصحية للمريض.

و أضافت فاروق، و في حالة أى حدوث مضاعفات يتم نقل المريض إلي إحدى مستشفيات الفرز والعزل بالمحافظة لتلقي الرعاية اللازمة.

حالات العزل المنزلى

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