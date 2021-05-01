خبير : الدولة تستهدف تحويل وإحلال 240 ألف سيارة خلال 3 سنوات

قال سامح العيسوي، أستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة تتكون من شقين، الأول الخاص بالسيارت المتقادمة قبل آخر 20 عام، حيث يتم استبدالها بدون مقدم، الشق الثاني السيارات الحديثة ويمكن تحويلها إلى غاز من خلال التقدم داخل البنوك وتقديم الأوراق المطلوبة لتحويلها وإثبات ملكية السيارة.

وأضاف "العيسوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على "أخبار مصر"، أن تحويل السيارات من بنزين إلى غاز يوفر 4 جنيهات لكل لتر على الأقل، كما أن التحول يعمل على الحفاظ على عمر الموتور والسيارة.



وأشار إلى أن التحول سيعمل على المحافظة على البيئة وتقليل الأمراض التنفسية، كما يوفر للدولة دولار على كل لتر بنزين.



ولفت إلى ان الدولة تستهدف تحويل 240 ألف خلال 3 سنوات، ولكن العدد يعتمد على أصحاب السيارات وتعاملهم مع الجهات.



وشدد على أن يتوفر في محطات الغاز أجهزة مراقبة، بالإضافة إلى زيادة أعداد محطات الغاز في كل مكان.







