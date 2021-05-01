حزين لعدم الحضور.. البدري يشكر إدارة الأهلي على دعوته ويهنئ الخطيب والجماهير بحدث الاستاد التاريخي

وجه الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خالص اعتزازه وشكره إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على دعوته الكريمة لحضور حفل مراسم وضع حجر أساس تدشين إستاد النادي بالشيخ زايد.



وهنأ البدري مجلس الإدارة وأعضاء النادي وجماهيره الغفيرة بمناسبة هذا الحدث التاريخي والخطوة غير المسبوقة بالنسبة للنادي ببدء إجراءات بناء الاستاد، موضحا أن هذا عمل عظيم يحسب لمجلس الإدارة الحالي بتحقيق هذا الحلم الغالي علي كل محبي القلعة الحمراء.

وأكد البدري تقديره الشخصي لرئيس النادي الكابتن محمود الخطيب وبقية الأعضاء على هذه اللفتة الطيبة بدعوته كواحد من أبناء هذا الكيان الذي قضي فيه طيلة عمره ناشئا ولاعبا ومدربا في جميع قطاعاته ومديرًا فنيا للفريق الأول.

وقال إنه كان يتمنى الحضور والمشاركة في هذا الحدث لولا ظروف إصابته بفيروس كورونا، والتي منعته من الحضور وتلبية دعوة ناديه التي تلقاها من خلال الأستاذ جمال جبر، مدير المركز الإعلامي بالنادي.