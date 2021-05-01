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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع مواد غذائية مجاناً

توزيع 900 كرتونة رمضان على الأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية مجاناً

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، لافتا أن هناك تعاونا متميزا مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

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أشار عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالبحيرة ، أنه تم توزيع  900 كرتونة سلع غذائية ومستلزمات رمضان علي الأسر الأولى بالرعاية بمركزي كوم حماده و بدر و الدلنجات بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، واستمرارا تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

محافظ البحيرة الأسر الأكثر احتياجا جمعية الاورمان البحيرة اخبار المحافظات

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