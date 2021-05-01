بقيادة عبير موسى.. مسيرة للدستوري الحر التونسي في قرطاج.. صور

انطلقت اليوم السبت مسيرة احتجاجية بالسيارات نظمها الحزب الدستوري الحر التونسي، بقيادة عبير موسى، من منطقة قرطاج إلى باردو وصولا إلى القصبة.

ونظم الدستوري الحر المسيرة تحت شعار "شعب تونس استفاق وسيقرر مصيره بنفسه".

وعبرت حركة النهضة التونسية في بيان لها يوم أمس، الجمعة، عن انشغالها الكبير بما آل إليه الوضع الوبائي في البلاد التي تشهد موجة جديدة من جائحة كوفيد 19 تصاعد معها الوضع الوبائي وشهد تطورا خطيرا وارتفاعا هائلا في عدد الضحايا والمصابين في ظل بطء واضح لعمليات التلقيح.

وأكدت الحركة، بحسب قناة “نسمة”، حاجة تونس إلى التهدئة السياسية والاجتماعية والتفرّغ لمكافحة الوباء الذي يهدد حياة أبناء شعبها وصحّتهم.

ودعت حركة النهضة إلى التعبئة العامة وتسخير كل مقدرات الدولة لإحداث تحول نوعي في استراتيجية مكافحة الجائحة.

كما استحثّت الحكومة التونسية وكل من له قدرة على بذل أقصى الوسع لتوفير التلاقيح والتجهيزات الطبية وتمكين جميع أبناء شعبنا من استعمالها في أقرب الآجال وبذل كل الجهود الممكنة.

ودعت الحكومة ونقابة الأطباء إلى الاتفاق من أجل تفادي وقوع الإضراب المزمع تنفيذه، والذي لا يتحمّله الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد.

واستغلت الحركة هذا البيان لتترحّم على ضحايا جائحة كوفيد 19 من المواطنين والمواطنات، وتعزي كل العائلات التي مسّتها هذه المصيبة، كما جددت الفخر والتنويه بجهود الجيش الأبيض من مختلف الأسلاك الطبية والصحية الذين يقاومون الوباء في خط الدفاع الأول ببسالة واقتدار.