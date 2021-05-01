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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزير يرسل برقية تهنئة للعاملين في النقل وقطاعاتها وهيئاتها بمناسبة عيد العمال

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

 بعث الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، برقية تهنئة الى كل العاملين في  وزارة النقل بمناسبة عيد العمال وجاء نص البرقية كالتالي :-

«يسُرنى في البداية ان انقل لكم تهنئة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعيد العمال وتحيات و تقدير و اعتزاز فخامته بكل العاملين في وزارة النقل وبكل عامل مصري على جهودهم المتميزه على طريق العمل والعطاء والإنجاز، وتعزيز مسيرة  التنمية والإنتاج كركيزةأساسية في بناء  حاضر ومستقبل وطننا العزيز مصر".

ويطيب لي أن اتوجه بالتهنئة لأبناء وعمال وزارة النقل المخلصين  مقرونة بأطيب الأمنيات. بالتوفيق الدائم لتحقيق التقدم والازدهار المنشود في كافة قطاعات النقل والذي شهد الانطلاقة الكبرى في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل الذي تقومون به في خدمة المواطن المصري وفى دفع مسيرة الوطن نحو غد مشرق بالإنجازات ومفعم بالآمال والطموحات فتحية لعمال وزارة النقل وكل عمال مصر الأوفياء الذين تشهد إنجازاتهم بجهدهم المبذول وعطائهم الموصول، من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية..

ومن موقع مشروع القطار الكهربائى بالعاصمة الجديدة ادعوهم لبذل الكثير من الجهد لانهاء مشروعاتنا فى توقيتاتها المخططة وتكون هدية العاملين فى وزارة النقل الى رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسى وشعب مصر العظيم

حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وسدد جهود المخلصين الذين يسعون بنبل لمستقبل افضل لشعبها. وكل عام وأنتم بخير».

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة النقل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير النقل تهنئة العاصمة الجديدة

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