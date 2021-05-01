فيديو جراف.. نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز إلي المستشفى بسبب كورونا

سادت حالة من القلق خلال الفترة الماضية، بعدما ضرب فيروس كورونا أسرة نجم الكوميديا سمير غانم ، واحتجازه بمستشفى العزل ليلحق بزوجته دلال عبدالعزيز التي خضعت لجلسات التنفس بالأكسجين.

ويعتبر الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز أحد أشهر زيجات الوسط الفني، وأكثرها استقرارًا، حيث بدأت القصة بعد تخرج دلال عبدالعزيز في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ونزحت من الشرقية إلى القاهرة حتى تحقق حلم الشهرة والانتشار اللذان ظلا يداعبان خيالها.

سمير غانم بمستشفى العزل

ولمزيد من التفاصيل حول نقل سمير غانم ودلال عبدالعزيز إلى المستشفى شاهد الفيديوجراف التالي: