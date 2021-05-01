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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعد هنداوى يتعرض للإصابة بفيروس كورونا

سعد هنداوى
سعد هنداوى

نشر المخرج سعد هنداوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال سعد هنداوى : للأسف فيروس كورونا .. شكراً لدعوات الأصدقاء وآسف لعدم القدرة علي الرد.. ربنا يحفظ الجميع".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وقاد المخرج سعد هنداوى "ورشة صناعة الفيلم القصير" بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، التي انطلقت أواخر شهر مارس بمدينة الأقصر.

المخرج سعد هنداوي قدم للسينما المصرية عدة أفلام منها: (السفاح – ألوان السما السابعة – حالة حب) وغيرها من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وقد حصلت أفلامه علي العديد من الجوائز الدولية، وهو من جيل المخرجين الذين يحبون السينما ومهرجاناتها الفنية.

استمارة المشاركة الخاصة بورشة صناعة الفيلم تم طرحها عبر الموقع الرسمي للمهرجان وأصبحت متاحة لكل شباب السينمائيين في القارة الأفريقية الراغبين في المشاركة فيها بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أما عن شروط الالتحاق بها فيشترط في المتقدم إليها أن يكون له عمل واحد على الأقل يبرز إمكانياته، وتستمر الورشة لمدة 10 أيام وتنتهي بإخراج كل متقدم لفيلم قصير يصور بالأقصر ويعرض في اليوم الختامي من المهرجان .

فيلم تسجيلى ملف خاص 

وكان طرح المخرج سعد هنداوي الفيلم التسجيلي (ملف خاص) على الإنترنت دعنا منه لمبادرات الحجر المنزلي الصحي خوفا من تفشي فيروس كورونا لمستجد

الفيلم شهد عرضه العالمي الأول مهرجان دبي عام 2008,وعرض بعد ذلك في مهرجان قرطاج السينمائي ومهرجان تطوان بالمغرب.

كان المخرج والمنتج سعد هنداوي قد طرح قبل أيام فيلمه "دعاء .. عزيزة" عبر الإنترنت دعما منه لمبادرة خليك فى البيت الذى تتبماها العديد من المؤسسات حرصا على السلامة العامة من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

الفيلم من إنتاج 2012 الذي شهد مهرجان دبي السينمائي عرضه العالمي الأول.

فيلم توك توك وردى 

أكد المخرج سعد هنداوي أنه يواصل التحضير لفيلمه الروائي الطويل (توك توك وردي)، والذي بدأ العمل عليه قبل حوالي 3 أشهر في أبو ظبي، مشيرا إلى أنه استوحى الفكرة قبل سنوات من أحد الأفلام التسجيلية عن نماذج لنساء مصريات، وكيف يتعاملن مع خشونة الحياة ويخترقن أكثر المهن صعوبة.

وقال هنداوي إنه انتهي بالفعل من المعالجة وسوف يبدأ في كتابة السيناريو خلال أيام، ولكنه لم يفكر حتى الأن في أي ترشيحات، حيث لن يعتمد على أسماء من النجوم بقدر اقتناعه بملائمة الشخصيات لأي ممثلين محتملين.

المخرج سعد هنداوي يقود ورشة صناعة الفيلم في إفريقيا بالدورة الـ 10 لمهرجان الأقصر

تكريم نجمة الجماهير نادية الجندي في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وأضاف: سوف أبدأ بالتوازي رحلة البحث عن طرق انتاجية مبتكرة، وفي حال لم أجد الحماس الكافي لتبني المشروع، ربما أتصدى له بنفسى وهو ما قمت به من قبل خلال أكثر من فيلم تسجيلي.

وتابع: فيلم (توك توك وردي) فيلم مصري خالص ويستهدف إمتاع الناس بشكل أساسي، حول بشر نتعامل معهم بشكل يومي، ولكن نراهم للمرة الأولى بعين مختلفة وفي لحظات مليئة بالمتعة والتشويق.

المخرج سعد هنداوي له رصيد سينمائي بافلام (حالة حب) بطولة هاني سلامة- تامر حسني - هند صبري - شريف رمزي - زينة، و(ألوان السما السبعة) بطولة ليلي علوي - فاروق الفيشاوي - سوسن بدر - شريف رمزي - حسن مصطفي - أحمد راتب، و(السفاح) بطولة هاني سلامة - نيكول سابا - خالد الصاوي - سامي العدل - سوسن بدر.

كما قدم مسلسلات (زي الورد) من بطولة يوسف الشريف - درة - صلاح عبد الله - فيدرا - أحمد داوود - هاني عادل - محمد نجاتي، و(كلمة سر) من بطولة لطيفة - هشام سليم - حسن يوسف.

سعد هنداوى فيروس كورونا مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فيلم تسجيلى ملف خاص فيلم توك توك وردى

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