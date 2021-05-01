مجدى عبد الغني: أنا مش واكل ورث أخواتي وخدوا شقتي بالبلطجة

كشف مجدى عبد الغني لاعب النادي الأهلي السابق، حقيقة ما تردد عن أكله ميراث أخواته.

وقال عبد الغني خلال حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي مقدمة برنامج "شيخ الحارة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"،:" ليس حقيقيا هما اللي واكلين حقى واعتدوا علي شقتى بالعجوزة وخدوها بالبلطجة".

وتابع عبد الغني:" الناس ممكن تقول كلام وخلاص لكن الحقيقة غير، مضيفا:" لما رجعت من البرتغال لقيت اخواتي ضاربين بعض عشان الفلوس".

وأكمل:" أبويا كان سايب لينا عمارة في العجوزة أخواتي البنات خلو والدتي كتبت ليهم كل واحدة نص العمارة".