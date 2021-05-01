الدوري الإسباني .. بنزيما يقود هجوم ريال مدريد أمام أوساسونا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا، في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل فريق ريال مدريد.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو أودريازولا - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - مارسيلو

خط الوسط: كاسيميرو - بلانكو - إيدين هازارد

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيما

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة.