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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة حلوان: امتحانات الـ ميد تيرم بعد عيد الفطر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل كلية هندسة حلوان بالمطرية، أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020 / 2021 بنظام التعليم الهجين بنسبة 40% حضور للجامعة، و60% لنظام الـ"أون لاين" لجميع الفرق والأقسام؛ تنفيذا للاجرائات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وكشفت كلية هندسة حلوان بالمطرية، عن مواعيد إقامة امتحانات “الميد تيرم” للفصل الدراسي الثاني، والذي يقام وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.


وصرح مسؤول شئون هندسة حلوان بالمطرية، أن الكلية ستقيم امتحانات “الميد تيرم” للطلاب؛ بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

 

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وأكد استعداد الكلية لتنفيذ امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق والشعب الدراسية.


وأشار إلى أنه تم إعلان نتائج عدد كبير من الأقسام بالكلية، ولم يتبق سوى عدد قليل سيتم إعلانه خلال أيام.

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ونوه بأن كنترولات الجامعة انتظمت في أعمالها، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية، والعمل جار لتصحيح امتحانات كل الفرق بباقي الشعب؛ لإعلانها في أقرب وقت.


وأشارت إدارة الكلية، إلى أنه على الطلاب، سرعة سداد المصروفات؛ حتى لا يتم حجب النتائج الخاصة بهم.
 

وطلبت الجامعة والكلية، من الطلاب، اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا، من لبس الكمامة، وعدم خلعها أثناء تواجدهم في الجامعة، مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومنع تجمعهم وبعضهم البعض، بعد أو حال تقديم طلب الاشتراك في المسابقة.


وكانت جامعة حلوان، نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.

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