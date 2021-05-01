قصة عن إحاطة علم الله بكل شيء.. أزهري يرويها

روى الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قصة عن إحاطة علم الله بكل شيء في الكون.

وقال الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لـ صدى البلد، بعنوان "قصة وعبرة"، إنه روى أن لقمان الحكيم، جلس يوما مع ولده في سفينة في البحر، فسأله ابنه وقال "يا أبي، أرأيت هذه الصخرة لو ألقيتها في البحر يعلم عنها الله؟ فجاءه الجواب من أبيه بالرد القرآني في سورة لقمان.

واستشهد عضو مركز الأزهر، بقوله تعالى "يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ".

وأشار إلى أن الله يأتي بهذه الصخرة حتى لو كانت ذرة في قاع البحر، فالله يعلم ويحيط بها، فالله قادر ومطلع على كل شيء وهنا رسالة للمسلم ألا يفعل شيئا إلا وهو يراقب الله في كل حركاته وسكناته.

وأوضح، أنه مهما كانت الأمنيات والاحلام صعبة، فالمؤمن عليه أن يكون على ثقة بأن الله قادر على تحقيقها بل وأكثر مما يريد، بشرط أن يتقي الله العبد في ربه ولا يأتي بالأفعال التي تغضب الله.

