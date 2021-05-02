لتجنب أخطاء الفواتير .. 5 خطوات لتسجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك

تجنب أخطاء فواتير الكهرباء بسبب غياب كشاف النور، وعدم زيارته الشهرية لمنزلك لأخذ قراءة العداد، واعتماد شركات التوزيع على إصدار الفواتير بنظام متوسط الاستهلاك، مما يؤدى إلى عدم دقة الفواتير، وفي أحيان كثيرة تصدر بقيمة أكثر من الاستهلاك الفعلى، لذلك اقرأ عداد الكهرباء بنفسك.

ويقدم "صدى البلد" لقراءة خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء دون انتظار الكشاف.

أولا: يوجد طريقتان لتسجيل قراءة العداد ، الأولى بالدخول على الموقع الخاص بخدمات الكهرباء الذكية، والثانية عن طريق تحميل التطبيق وهو خاص بالتليفون المحمول.



ثانيا: بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي ).

ثالثا: بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصية، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة ).

رابعا: كل شهر في نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذي سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.

خامسا: يمكن أيضا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بوزارة الكهرباء رقم 121 ، وإبلاغ القراءة.