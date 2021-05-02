عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتجنب أخطاء الفواتير .. 5 خطوات لتسجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك

صدى البلد

تجنب أخطاء فواتير الكهرباء بسبب غياب كشاف النور، وعدم زيارته الشهرية لمنزلك لأخذ قراءة العداد، واعتماد شركات التوزيع على إصدار الفواتير بنظام متوسط الاستهلاك، مما يؤدى إلى عدم دقة الفواتير، وفي أحيان كثيرة تصدر بقيمة أكثر من الاستهلاك الفعلى، لذلك اقرأ عداد الكهرباء بنفسك.  

 ويقدم "صدى البلد" لقراءة خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء دون انتظار  الكشاف.

 

لو شركة التوزيع تأخرت فى تركيب عداد الكهرباء .. اتبع تلك الخطوات

الكهرباء: الانتهاء من تركيب 10 ملايين عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية

أولا: يوجد طريقتان لتسجيل قراءة العداد ، الأولى بالدخول على الموقع الخاص بخدمات الكهرباء الذكية، والثانية عن طريق تحميل التطبيق وهو خاص بالتليفون المحمول.


ثانيا: بعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إنشاء حساب عليه، وبالمثل أيضا على التطبيق، ثم نقوم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالعميل المطلوبة، وهي: (الإيميل – رقم التليفون المحمول – الرقم القومي ).

ثالثا: بعد تسجيل بيانات الحساب الشخصية، تقوم بإدخال بيانات العداد ومن الممكن الاكتفاء بتسجيل الرقم المسجل على إيصال الكهرباء الشهرى مع الحرص على تحديد اسم مكان خاص ومميز للعداد، على سبيل المثال (عداد البيت – عداد العيادة ).

رابعا: كل شهر في نفس الموعد سوف يصل إليك تنبيه على الإيميل الخاص بك الذي سجلت به على الموقع بأنه قد بدأت فترة التسجيل قراءة العداد، كما ستصل إليك فاتورة الكهرباء أيضا على الإيميل بانتظام.

خامسا: يمكن أيضا تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال على الخط الساخن الخاص بوزارة الكهرباء رقم 121 ، وإبلاغ القراءة.

فواتير الكهرباء قراءة العداد عداد الكهرباء الكهرباء تسجيل قراءة العداد

موضوعات متعلقة

ليصل للعراق.. دراسة لرفع قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 3000 ميجاوات

160 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء ببورسعيد

لو شركة التوزيع تأخرت فى تركيب عداد الكهرباء .. اتبع تلك الخطوات

سفير الهند لـ وزير الكهرباء: نرغب في الاستثمار بمشروعات الطاقة المتجددة بمصر

تنويع مصادر الطاقة.. الكهرباء تنجح فى تنفيذ مخططها قبل الموعد بعام

165 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بقطاع السويس

توقيع عقد إنشاء مركز التحكم الإقليمى للجهد العالي بمنطقة كهرباء الدلتا

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

ردم أثناء الإفطار.. القبض على شخص تعدى على نهر النيل وتحويله للنيابة العسكرية

بزعم محاولة طعن.. قوات الاحتلال تطلق النار على مُسنة فلسطينية

بعد تفشي كورونا.. العاصمة الهندية تمدد الإغلاق مرة أخرى حتى 10 مايو

احذر.. 9 أخطاء شائعة تجنبها في الصيف

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

تلقى طعنات قاتلة.. شاهد كلب وفي يضحي بنفسه من أجل صاحبه|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع في ضغط الدم .. كهربا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفى

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

بعد الوعكة الصحية.. موقف كهربا من خوض مباراة الأهلي وغزل المحلة

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2-5-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تتفاجأ بفعل صادم من صديقاتها في حفل الزفاف.. صور

لإسعاد أمهما.. شقيقتان تحولان سجادة قديمة إلى تحفة فنية|صور

رعب السنين.. امرأة تتفاجأ بثعبان ضخم داخل دولاب الملابس| صور

أنقذته معجزة غير متوقعة .. سلم كهربائي يسحب صبيا من ملابسه ويلقي به من الدور الثالث|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ