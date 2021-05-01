أيتن عامر: ليه أطلع شبه عيد وحلمي.. والأخير: ارضي بقضاء الله

بعد تشبيهها بـ احمد حلمى..

نشرت الفنانة أيتن عامر، تعليقا، عبر حسابها على “إنستجرام” بعد أن شاركت في تطبيق، يأتي بالنسخة الذكورية من المشاهير التي تشبههم، والذي كشف عن تشبيهها بالفنان أحمد حلمي، ومن قبله الفنان أحمد عيد.



وكتبت أيتن عامر: “يعني الناس كلها عملت الاختبار، يطلعوا شبه أيتن عامر، أعمله أنا، أطلع شبه أحمد حلمي وأحمد عيد.. ليه طيب؟”.



ولاقت أيتن عامر، عددا من التعليقات الإيجابية تارة، والساخرة تارة أخرى، ولكن جذب انتباه المتابعين، تعليق الفنان أحمد حلمي، حيث كتب: “ارضي بقضاء الله”.



ايتن عامر



أيتن عامر وزوجها



من ناحية أخرى، قالت الفنانة آيتن عامر، إن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، طلب منها أن تطبخ له الأكل الصعيدي؛ موضحة أن بعض الأكلات كانت لا تعرفها، فكانت تتصل بصديقة؛ لتشرحها لها.



وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، مقدمة برنامج «رمضان أحلى» المذاع على قناة صدى البلد، أنها وهي صغيرة كانت تقوم بإعداد الحلويات أو أكلات بسيطة، منوهة بأنها عندما تزوجت؛ وجدت محمد عز العرب يقدم لها «منيوهات لأكلات صعيدية غريبة».



وكشفت أيتن، أن زوجها يعشق أكل “المكرونة البشاميل، والملوخية، والأرز المعمر، والكيك، وكفتة الأرز، وكباب الحلة”.



ولفتت أيتن، إلى أنها منذ الطفولة تحتفل بشهر رمضان بشكل خاص، من خلال زينة الشارع، وتعليق الفوانيس، واللعب في الشارع، ومتابعة المسلسلات، وتسجيلها على شرائط الفيديو.

