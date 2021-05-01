عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تشبيهها بـ احمد حلمى..

أيتن عامر: ليه أطلع شبه عيد وحلمي.. والأخير: ارضي بقضاء الله

ايتن عامر
ايتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر، تعليقا، عبر حسابها على “إنستجرام” بعد أن شاركت في تطبيق، يأتي بالنسخة الذكورية من المشاهير التي تشبههم، والذي كشف عن تشبيهها بالفنان أحمد حلمي، ومن قبله الفنان أحمد عيد.
 

وكتبت أيتن عامر: “يعني الناس كلها عملت الاختبار، يطلعوا شبه أيتن عامر، أعمله أنا، أطلع شبه أحمد حلمي وأحمد عيد.. ليه طيب؟”. 
 

ولاقت أيتن عامر، عددا من التعليقات الإيجابية تارة، والساخرة تارة أخرى، ولكن جذب انتباه المتابعين، تعليق الفنان أحمد حلمي، حيث كتب: “ارضي بقضاء الله”.
 

ايتن عامر 


أيتن عامر وزوجها 


من ناحية أخرى، قالت الفنانة آيتن عامر، إن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، طلب منها أن تطبخ له الأكل الصعيدي؛ موضحة أن بعض الأكلات كانت لا تعرفها، فكانت تتصل بصديقة؛ لتشرحها لها.
 

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، مقدمة برنامج «رمضان أحلى» المذاع على قناة صدى البلد، أنها وهي صغيرة كانت تقوم بإعداد الحلويات أو أكلات بسيطة، منوهة بأنها عندما تزوجت؛ وجدت محمد عز العرب يقدم لها «منيوهات لأكلات صعيدية غريبة».
 

وكشفت أيتن، أن زوجها يعشق أكل “المكرونة البشاميل، والملوخية، والأرز المعمر، والكيك، وكفتة الأرز، وكباب الحلة”.
 

ولفتت أيتن، إلى أنها منذ الطفولة تحتفل بشهر رمضان بشكل خاص، من خلال زينة الشارع، وتعليق الفوانيس، واللعب في الشارع، ومتابعة المسلسلات، وتسجيلها على شرائط الفيديو.
 

"جدعة وفي ضهري" ..شاهد.. دنيا عبد العزيز: لو رايحة أعمل مصيبة هاخد معايا أيتن عامر

أيتن عامر لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز: ترجعولنا بألف سلامة

 

احمد عيد أحمد حلمى ايتن عامر مسلسل كوفيد - 25 مسلسل و كل ما نفترق

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

فارس بلا جواز الحلقة 19.. مصطفى قمر يطرد ويزو من الفندق

سعد هنداوى يتعرض للإصابة بفيروس كورونا

رمضان زمان.. أم كلثوم رفضت الإفطار رغم مرضها وجبنة قريش لـ عبدالحليم

ترشيحاتنا

التعادل الإيجابي 2-2 يحسم ديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد

صابرين توجه رسالة مؤثرة لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز على إنستجرام|شاهد

الإسماعيلي يفلت لأول مرة من مربع الهبوط بعد هزيمة الإنتاج الحربي 2-0

الاختيار 2 تناول الحادث..الشهيد هشام بركات بطل اغتاله المجرمون في نهار رمضان

قصة تسخير الجن لسيدنا سليمان.. ودليل جهلهم بالغيب

الدقيقة 85|آري بابل يسجل الهدف الثاني لـ الإسماعيلي في مرمى الإنتاج الحربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

باب رزق.. الرئيس السيسي يأمر بتوفير سيارة أجرة لـ عامل دليفري

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

السيسي ينتصر للعمال فى عيدهم ويؤكد: العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ