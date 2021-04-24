عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلبات زوجها.. ايتن عامر: استعين بصديقه لمعرفة الأكلات الصعيدي.. فيديو

ايتن عامر
ايتن عامر

قالت الفنانة آيتن عامر، إن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، طلب منها أن تطبخ له الأكل الصعيدي؛ موضحة أن بعض الاكلات كانت لا تعرفها وفكانت تتصل بزوجة صديقه لتشرحها لها. 

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج «رمضان أحلى» المذاع على قناة صدى البلد، أنها وهي صغيرة كانت تقوم بإعداد الحلويات أو أكلات بسيطة منوهة أنها عندما تزوجت وجدت محمد عز العرب يقدم لها «منيوهات لأكلات صعيدية غريبة».

وكشفت  أيتن، أن زوجها يعشق أكل المكرونة البشاميل، والملوخية، والأرز المعمر، والكيك، وكفتة الأرز، وكباب الحلة.

ولفتت أيتن ، أنها منذ الطفولة تحتفل بشهر رمضان بشكل خاص من خلال زينة الشارع وتعليق الفوانيس واللعب في الشارع ومتابعة المسلسلات وتسجيلها على شرائط الفيديو.


وأضافت: « ان اشارك في رمضان السنة دي في مسلسل كوفيد 25؛ وطول الشهر موجودة مع زملاء العمل في أماكن التصوير»؛ منوهة أنها بدأت تهتم بالمطبخ عقب زواجها.


وأكدت آيتن ان أجمل هدية جاءت إليها من زوجها هي «اتاري»؛ مؤكدة أنه قضى يوما كاملا يبحث عنه في شوارع العتبة. 

محمد عز العرب أسما إبراهيم رمضان احلى شهر رمضان مسلسل كوفيد 25

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاته .. تعرف على قصة حب محمود مرسي وسميحة أيوب وزواجهما

إعلان موعد النطق بالحكم في قضية مقتل جورج فلويد

لتتساقط ذنوبك كأوراق الشجر .. علي جمعة يوصي بـ4 أذكار في الفجر

إسرائيل تشن غارات جديدة على قطاع غزة

تموين القاهرة: أسعار السلع لن تتأثر بعد زيادة أسعار البنزين

سورة المجادلة.. هل من قرأها يقضى الله له 1000 حاجة وتستغفر له الملائكة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

عاوز حقي ..عمرو أديب ينفعل على الهواء ضد محمد رمضان.. شاهد

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

الموجة الثالثة| مستشار الرئيس يكشف حقيقة ظهور أعراض جديدة لـ كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: مدعي التدين ما بين رمضان وسوء النفس

د.فتحي حسين يكتب: «الاختيار 2».. ولحظات فارقة في تاريخ الوطن

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ