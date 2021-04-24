طلبات زوجها.. ايتن عامر: استعين بصديقه لمعرفة الأكلات الصعيدي.. فيديو

قالت الفنانة آيتن عامر، إن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، طلب منها أن تطبخ له الأكل الصعيدي؛ موضحة أن بعض الاكلات كانت لا تعرفها وفكانت تتصل بزوجة صديقه لتشرحها لها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة برنامج «رمضان أحلى» المذاع على قناة صدى البلد، أنها وهي صغيرة كانت تقوم بإعداد الحلويات أو أكلات بسيطة منوهة أنها عندما تزوجت وجدت محمد عز العرب يقدم لها «منيوهات لأكلات صعيدية غريبة».

وكشفت أيتن، أن زوجها يعشق أكل المكرونة البشاميل، والملوخية، والأرز المعمر، والكيك، وكفتة الأرز، وكباب الحلة.

ولفتت أيتن ، أنها منذ الطفولة تحتفل بشهر رمضان بشكل خاص من خلال زينة الشارع وتعليق الفوانيس واللعب في الشارع ومتابعة المسلسلات وتسجيلها على شرائط الفيديو.



وأضافت: « ان اشارك في رمضان السنة دي في مسلسل كوفيد 25؛ وطول الشهر موجودة مع زملاء العمل في أماكن التصوير»؛ منوهة أنها بدأت تهتم بالمطبخ عقب زواجها.



وأكدت آيتن ان أجمل هدية جاءت إليها من زوجها هي «اتاري»؛ مؤكدة أنه قضى يوما كاملا يبحث عنه في شوارع العتبة.