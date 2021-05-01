عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

جميلة بوحيرد
جميلة بوحيرد

أصيبت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد "85 عامًا" بفيروس كورونا، وجرى نقلها إلى مستشفى مصطفى باشا في العاصمة الجزائرية لتلقي العلاج. 

جميلة بوحيرد إحدى أيقونات الثورة الجزائرية التي اندلعت في 1954 ودعمتها مصر على الأرض وفي جميع المحافل الدولية ونادت بإنهاء الاستعمار الفرنسي للجزائر . 

تطورات الحالة الصحية لـ جميلة بوحيرد 

مقربون من المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد أكدوا أن حالتها مازالت مستقرة حتى الآن، وأنها قد تغادر المستشفى خلال ساعات بعد تحسن حالتها الصحية، في جولة نضال جديدة لكنها من نوع آخر ضد عدو خفي هو فيروس كورونا. 

جميلة الجزائرية 

وثقت السينما المصرية قصة جميلة بوحريد في فيلم "جميلة الجزائرية" بطولة الفنانة المصرية القديرة الراحلة ماجدة الصباحي. 

قصة نضال جميلة بوحيرد

في شبابها انضمت جميلة بوحيرد إلى جبهة التحرير الجزائرية التي تشكلت لإخراج الاستعمار الفرنسي للجزائر، حيث لعبت دور حلقة الوصل بين قائد الجبهة في أحد جبال الجزائر ومندوب القيادة ياسيف السعدي، الذي رصدت فرنسا 100 ألف فرانك لمن يأتي برأسه.

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. آخر ظهور للمناضلة جميلة بوحيرد

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

منذ اكتشاف أمرها أصبحت جميلة بوحيرد الأولى على قائمة المطاردين من قبل قوات الاحتلال الفرنسي، حتى أصيبت برصاصة عام 1957، وأُلقي القبض عليها فور إصابتها، ثم بدأ الفرنسيون بتعذيب جميلة بوحيرد داخل المستشفى، وتعرضت للصعق الكهربائي لمدة 3 أيام متواصلة من أجل أن تعترف على زملائها في جبهة التحرير الجزائرية، لكنها تحملت التعذيب. 

مصر وجلاء الاستعمار الفرنسي للجزائر 

عقب جلاء الاستعمار الفرنسي للجزائر بمساعدة مصر، تولت جميلة بوحيرد رئاسة اتحاد المرأة الجزائري، قبل أن تستقيل لاحقا وتترك الساحة السياسية، لكنها مازالت وستظل أيقونة للنضال ضد المحتل. 

جميلة بوحيرد جميلة بوحريد الجزائر الثورة الجزائرية الاستعمار الفرنسي للجزائر

موضوعات متعلقة

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. آخر ظهور للمناضلة جميلة بوحيرد

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

ترشيحاتنا

الاختيار 2 تناول الحادث..الشهيد هشام بركات بطل اغتاله المجرمون في نهار رمضان

قصة تسخير الجن لسيدنا سليمان.. ودليل جهلهم بالغيب

الدقيقة 85|آري بابل يسجل الهدف الثاني لـ الإسماعيلي في مرمى الإنتاج الحربي

خلال ساعات| الصحة: تجهيز أضخم مركز تطعيمات في مصر بـ أرض المعارض..صور

10 خطوات لـ إصدار تراخيص البناء الجديدة

أحمد موسى مهنئاً البابا تواضروس بـ عيد القيامة: كل سنة وشركائنا بألف خير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

باب رزق.. الرئيس السيسي يأمر بتوفير سيارة أجرة لـ عامل دليفري

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

السيسي ينتصر للعمال فى عيدهم ويؤكد: العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تعرف على تطورات حالة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

د.فتحي حسين يكتب: الرهان علي وعي المواطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

اﻟﻤﺰﻳﺪ