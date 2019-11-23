هنا شيحة: حلم حياتى تجسيد شخصية جميلة بوحيرد





موضحة أن مسلسل شارع عبد العزيز كان البداية للخروج من هذا النمط في التمثيل.



وأضافت هنا شيحة خلال لقائها على فضائية « أون اي»،: «نزلت العتبة والموسكي شهر عشان أتقن دوري في طرف ثالث»، مؤكدة أنها قامت بالتعرف على العديد من البنات في العتبة لتتعلم منهن اللبس وطريقة الكلام.



وأشارت الى أنها لم تندم على أي دور قامت بتجسيده على الاطلاق، معلنة أن حلم حياتها أن تجسد شخصية جميلة بوحيرد.



وحكت شيحة عن الكواليس الكوميدية التي حدثت في مسلسل أرض النفاق مع الفنان محمد هنيدي ودلال عبد العزيز.

قالت الفنانة هنا شيحة، إنها ابتعدت عن الوسط الفني لمدة سنين للخروج من دور الفتاة الجميلة التي يحبها الجميع.