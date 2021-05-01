منعا كارثة محققة|السكة الحديد تكرم قائد "قطار نوم" ومساعده بـ أسوان.. تفاصيل

كرم المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، قائد قطار ومساعده، بعد إنقاذهما «قطار النوم» قبل الاصطدام بجرار زراعي في المنطقة الواقعة بين محطتي أسوان ودراو.

وتضمن التكريم بحسب مصادر بهيئة السكة الحديد مكافأة مالية 300 جنيه لكل من خالد أحمد الليثي قائد قطار، ومحمود مأمون مساعده، إلى جانب قيام النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق بتكريمهما من خلال إرسال مندوب من النقابة وإعطائهم شهادة تقدير.

وتمكن خالد الليثي، قائد قطار النوم، رقم 86 خط «القاهرة- أسوان»، ومساعده، من إيقاف القطار بشكل كامل قبل الاصطدام بجرار زراعي محمل بمحصول القصب، وذلك أثناء عبوره من أحد المنافذ غير الشرعية على شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بين محطتي أسوان ودراو.

وعقب تمكن قائد القطار ومساعده من إيقافه بشكل تام، تم إبلاغ مراقبي الحركة بوجود جرار زراعي على شريط السكة الحديد أثناء مروره إلى الجانب الآخر، حيث علق الجرار الزراعي فوق السكة ولم يستطع التحرك وذلك بالخط الطالع للسكة الحديد للقطارات المتجهة إلى محطة أسوان.

