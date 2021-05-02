محافظ بورسعيد يكافئ لاعبى المصرى وجهازهم الفني على أدائهم أمام الأهلى

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لنجوم المصرى على إجمالى عروض ونتائج الفريق بالدورى والكأس حتى الآن وقال إن النتائج الطيبة جاءت انعكاسا للروح القتالية السائدة حاليا بصفوف الفريق.

وأشار إلى أهمية استمرار تلك الروح خاصة بعدما بلغ الفريق أفضل حالاته الفنية والبدنية والذهنية تحت قيادة مديره الفنى على ماهر ومعاونيه بالجهاز الفنى والادارى والطبى.

وقام محافظ بورسعيد بصرف مكافأة إجادة للاعبى المصرى وجهازهم الفنى نظير الأداء الجيد للفريق بمباراته أمام الاهلى والذى أسعد محبى وعشاق النادى ببورسعيد رغم الهزيمة .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد، بلاعبى الفريق البورسعيدى وجهازهم الفنى بقيادة على ماهر بحضور نائب المحافظ المهندس عمرو عثمان والدكتور على الطرابيلى امين صندوق النادى واللواء نادر مراد مدير امن النادى اثناء المران المسائى للفريق بملعبه ببورسعيد.

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ووعد محافظ بورسعيد باستمرار الدعم المالى والمعنوى من جانب المحافظة للمصرى ناديا وفريقا لارتباط المزاج العام لأهالى بورسعيد بنتائج الفريق بالمسابقات المحلية وأمنية الجميع حاليا فى إحراز المراكز المتقدمة بالدورى والكأس المطلوبة للعودة للكونفدرالية الأفريقية بعد مشاركة الفريق البورسعيدى بالنسخ الأخيرة للبطولة.

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