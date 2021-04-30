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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

65 متسابقًا يشاركون فى كرنفال اللّمبي بالنحت على الرمال بـ بورسعيد

بورسعيد تحتفل بشم
بورسعيد تحتفل بشم النسيم.. كرنفال اللمبي للنحت على الرمال

انطلق كرنفال اللّمبي بالنحت على الرمال، اليوم الجمعة، برعاية محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، وضمن احتفالات محافظة بورسعيد بأعياد شم النسيم، وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث يقام فى  الهواء الطلق على شاطئ بورسعيد.


بدأت فعاليات الكرنفال منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، انتشر المتسابقين المشتركين بالكرنفال وعددهم 65 مشترك، على مسافات متباعدة على الشاطيء مباشرة حيث الهواء الطلق تحت الشمس بورسعيد، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

وقال محمد دعية، صاحب فكرة الكرنفال: "وهب الله شاطئ بورسعيد الرمال والقواقع المتنوعة طول العام علينا استغلالها سياحيا وفنيا".

سجل المتسابقين 65 استمارة بـ"دعيه بيتش" أسماءهم، ومن المقرر أن يصبح مهرجان سنوى متميز، لمشاركة الشباب والاطفال ببورسعيد ومن كل المحافظات لاظهار ابدعاتهم الفنية على شاطئ بورسعيد.

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تنتهي فعاليات الكرنفال الساعه الخامسة مساء، سيحصل الفائزين بالمسابقه المركز الاول ١٥٠٠ جنيه، المركز الثاني ١٠٠٠ جنيه، المركز الثالث ٥٠٠ جنيه، أما مسابقة الاطفال سيحصل الفائز بالمركز الاول ٥٠٠ جنيه، الفائز بالمركز الثاني ٣٠٠ جنيه، الفائز بالمركز الثالث ٢٠٠ جنيه".

وفى سياق اخر أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة تكثيف واستمرار حملات  التطهير والتعقيم التى تقوم بها محافظة بورسعيد لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد ، والتى تتم بالتوازى فى كافة المؤسسات العامة والحكومية والمستشفيات ودور العبادة و الميادين للحفاظ على سلامة المواطن ومنع انتشار العدوى .

وأوضح المحافظ أن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز الإنقاذ والطوارىء تم تعقيم وتطهير مستشفيات (  الزهور والحميات والتضامن والمبرة والسلام  ) والتى تشهد أعمال تطهير بشكل يومي للحد من انتشار الفيروس ، و تطهير قسم شرطة الزهور و نقطة اطفاء المناخ ، كما تم تعقيم مدرسة ٦ أكتوبر ، ومسجد مريم وديوان حى العرب ، وديوان حى الزهور .وحي الضواحي  والمحكمة

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع التجمعات والتكدس ، واتخاذ كافة التدابير لمنع انتشار العدوى ، مؤكدا على أن المحافظة تواصل حملات التعقيم والتطهير بكافة المناطق والمؤسسات و الميادين حتى تمر هذه المرحلة بسلام

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