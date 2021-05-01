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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 19.. توثيق عملية تصفية الإرهابي همام عطية

الاختيار 2
الاختيار 2

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة التاسعة عشر لـ مسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات في الأحداث وتصارعها.

وبدأت أحداث الحلقة 19 لمسلسل الاختيار 2، بعملية مداهمة لمنزل الإرهابي همام عطية (الفنان محمد علاء) بواسطة رجال العمليات الخاصة، ووثقت الحلقة لعملية المداهمة وتصفية الإرهابي بعدما حاول المقاومة والاشتباك، وعرضت الحلقة فيديوهات حقيقية لتناول الإعلام لهذه الواقعة، وعرض صور الإرهابي الحقيقي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وكان حقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته امير كرارة.

وقدم الاختيار 1 دراما مختلفة حيث القى الضوء على شهداء القوات المسلحة وتحديدا شخصية أحمد المنسى الذى كان دوما يحارب الارهاب. 

مسلسل الاختيار 2 كريم عبد العزيز احمد مكي الحلقة 19 لمسلسل الاختيار 2 مسلسلات رمضان 2021

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