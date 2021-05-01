إخماد حريق بـ مصنع أثاث بالمنطقة الصناعية في دمياط

شهدت المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، اليوم السبت، حريقا مروعا التهم مصنع أثاث بالمنطقة الصناعية.

تلقي اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط بلاغا يفيد بنشوب حريق بمصنع أثاث بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.



وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتم استدعاء سيارات الإطفاء الخاصة بميناء دمياط للمساعدة جنبا إلى جنب مع سيارات الإطفاء الخاصة بالحماية المدنية.

وتمكن رجال الحماية المدنية بدمياط من السيطرة على حريق نشب بأحد مصانع أثاث المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بعد ساعتين من العمل.

وكشفت المعاينة الأولية، إن الحريق نشب في مصنع 5 بلوك 20 مملوك لشخص يدعى متولي المليجى ومؤجر لمواطنين سوريين وتم السيطرة على الحريق وتجرى الآن أعمال التبريد.

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