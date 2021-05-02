يمنع رائحة الجسم الكريهة وتساقط الشعر.. أهم 5 فوائد لأوراق التنبول

فوائد أوراق هذه الخضرة مزهلة

يعتبر مضغ أوراق التنبول مفيدًا للصحة، ولهذا فإن الكثير من الناس يتبعون طقوس تناول أوراق التنبول بعد العشاء.. إليكم بعض الفوائد الصحية المذهلة لأوراق التنبول.

1. تساقط الشعر

يمكنك صنع غسول مضاد لتساقط الشعر عن طريق أخذ أوراق التنبول.

كيف تستعمل؟

اطحني بعض أوراق التنبول بزيت السمسم وزيت جوز الهند، وضعي العجينة على فروة الرأس، ثم اتركيها على فروة الرأس لمدة ساعة.



2. يمنع رائحة الفم الكريهة

أوراق التنبول المأخوذة بعد العشاء مباشرة تخفي رائحة الفم الكريهة. إنه معطر ممتاز للفم. بصرف النظر عن إخفاء رائحة الفم الكريهة، كما أنها تستخدم للسيطرة على نزيف اللثة وكذلك تسوس الأسنان.

كيف تستعمل؟

من السهل جدًا استخدام أوراق التنبول لصحة الفم. اغلي بعض أوراق التنبول الطازجة في ماء نظيف. استخدم هذا الماء كغسول للفم.

3. يعالج حب الشباب

تمتلئ أوراق التنبول بالميزات الأساسية المضادة للالتهابات والتي تساعد في علاج حب الشباب. الخاصية المضادة للبكتيريا لأوراق التنبول تقتل البكتيريا المنتجة لحب الشباب.

4. يعالج الحكة

إذا كانت بشرتك حساسة للغاية للطفح الجلدي والحكة، فاستخدم أوراق التنبول لتجنب الحساسية، تعمل الخاصية المضادة للالتهابات في أوراق التنبول على تلطيف جميع أعراض الحساسية.

كيف تستعمل؟

اغلي حوالي 20 ورقة من التنبول في بعض الماء الدافئ. أطفئ النار عندما تكون الورقة عرجة قليلاً. استخدم الماء النظيف للحمام وانقعيه.

5. يحارب رائحة الجسم

رائحة أوراق التنبول ليست جيدة ولكنها ساحرة، يمكنك أيضًا الاستفادة من العطر الطبيعي لأوراق التنبول كمزيل روائح للجسم.

كيف تستعمل؟

احصلي على بعض زيت أوراق التنبول الطازج واستخرجي عصير الأوراق عن طريق سحق أوراق التنبول، وضيفيه إلى الماء العذب.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.