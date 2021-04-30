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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الماش للشعر

ضعي الماش على شعرك وبشرتك.. وشاهدي ماذا يحدث؟

ضعي الماش على شعرك
ضعي الماش على شعرك واكتشفي ماذا يحدث

 


الماش للشعر والبشرة، لا يهم كيف تعني هذه مستحضرات التجميل بالنسبة لنا ولكن بالتأكيد العلاجات المنزلية تلعب مكانًا مختلفًا في ذهن الشخص وهي تعمل حقًا ، بما يتجاوز التوقعات في بعض الأحيان. يتم إثراء بقوليات الماش بمضادات الأكسدة والفيتامينات والبروتينات التي تعمل مثل السحر على الجلد والشعر. هذا المكون الطبيعي فعال في علاج العديد من الأمراض الجلدية مثل حب الشباب ، واسمرار البشرة ، وما إلى ذلك ، ولكن لا يزال الناس غير مدركين للفوائد المختلفة للماش، كشف عنها موقع هيلثي. 

إذن ، ها هي فوائد بقوليات الماش مصطلح بالانجليزي moong dal للبشرة والشعر التي يجب أن تكون معروفة.

للشعر:

1. يحافظ على فروة الشعر نظيفة
 

يحتوي على العديد من المركبات الأساسية التي تعمل بشكل فعال لإزالة السموم والأوساخ من منطقة فروة الرأس من الشعر.

2. يضيف لمعاناً للشعر
 

هذا المكون الطبيعي يمكن أن يجعل شعرك يلمع بشكل طبيعي.

ما عليك سوى خلط 1/2 ملعقة صغيرة من خل التفاح ، وملعقتين صغيرتين من ماء الورد ونصف مونج بودرة ، ثم استخدمي المزيج على فروة الرأس واتركيه لمدة 30 دقيقة. ثم اغسلي شعرك ببعض الماء الدافئ.
 

3. يكافح قشرة الرأس
 

إنه غني بالعوامل المضادة للبكتيريا ومسحوق moong dal ، وهو فعال جدًا في علاج قشرة الرأس.

4. يعزز نمو الشعر
 

يساعد هذا المكون الفائق في تعزيز نمو الشعر بشكل عام لأنه ممزوج بالبروتين الذي يحسن نسيج الجلد.
 

للبشرة:

1. يمنع انتشار حب الشباب
 

Moong dal مليء بمضادات الأكسدة التي تزيل المسام المسدودة وتمنع انتشار حب الشباب.

2. يعامل الاسمرار بشكل صحيح

هذا مفيد في علاج الاسمرار ويساعد أيضًا في الحفاظ على اللون الطبيعي للبشرة.

تحضير مزيج من 2 ملعقة صغيرة من هلام الصبار مع 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق موونغ دال. ثم ضعي المزيج على بشرتك ثم اتركيه دون إزعاج لمدة 10 دقائق. أخيرًا ، اغسل الجلد بالماء العذب.

3. ينعم البشرة
 

يُعرف هذا المكون الطبيعي أيضًا بخصائص الترطيب التي تجعل البشرة ناعمة ونضرة للغاية.

4. يضيء لون البشرة
 

هذا المكون فعال للغاية في تفتيح لون البشرة لأنه يحتوي على مركبات يمكن أن تزيل السموم من الجلد.

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