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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معسكر تدريبي لـ الهلال السودانى فى القاهرة.. الاثنين

فريق الهلال السوداني
فريق الهلال السوداني

تصل غدا الإثنين بعثة فريق الهلال السوداني إلى القاهرة من أجل خوض معسكر تدريبي استعدادا للدوري المحلي.

 

وسوف يؤدي فريق الهلال السوداني حصة تدريبية مساء الغد على ملعبه قبل السفر إلى القاهرة غدا الاثنين لخوض المعسكر الإعدادي.

ويجرى مساء اليوم الأحد فريق الهلال مرانا فى ظل أجواء التحضيرات تحت إشراف المدرب البرتغالي ريكاردو فورمسينهو وطاقمه المعاون وبمشاركة جميع اللاعبين.

 

ويغيب عن تدريبات فريق الهلال السوداني الثنائي مجاهد فاروق وواتارا كما تواصل غياب جمال سالم الذي لم يحضر إلى السودان حتى الآن بسبب فحوصات فيروس كورونا.

 

 ومن المقرر أن يلقي البرتغالي ريكاردو محاضرة مطولة على اللاعبين من أجل الحديث عن البرنامج التحضيري الذي مضى وشكل التحضيرات مستقبلا.

 

كما سوف ينصب تركيز البرتغالي ريكاردو خلال التدريبات القادمة على رفع الحالة المعنوية وتجويد الأداء التكتيكي للاعبي الهلال السوداني.

 

يذكر أن فريق الهلال السوداني ودع منافسات دورى أبطال إفريقيا عقب الخسارة أمام مازيمبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وتوقف رصيد الفريق السوداني عند أربع نقاط في المركز الرابع.

فيما صعد من هذه المجموعة إلى ربع النهائي كل من صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر بـ13 نقطة، وشباب بلوزداد الجزائري بـ9 نقاط في المركز الثاني.

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