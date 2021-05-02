قبل العيد.. طريقة تحضير البيتى فور فى المنزل

يعد البيتي فور من أشهى الحلويات التى يتم تقدميها في عيد الفطر لذا نعرض لكم طريقة عمل بيتي فور بالسمنة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



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مقادير بيتي فور :

4 كوب دقيق

2كوب سمنه ساقعة

كوب سكر بودر

روح جوز هند

2بيض

طريقة عمل البيتى فور...

-يوضع 2 كوب سمن بارد “درجة حرارة المطبخ” مع كوب سكر بودر ويضرب في العجانة جيدا.

-يضاف 2 بيضة مع واحد صفار بيضة ورائحة جوز الهند على عجين البتيفور.

-يوضع 2 كوب دقيق في العجانة ويضرب جيدا ثم يوضع 2 كوب آخرين من الدقيق ويقلب باليد جيدا.

-تشكل العجينة بماكينة البتى فور وترص فى صوانٍ قصيرة الحافة.

-تخبز فى فرن متوسط الحرارة 150 درجة لمدة 10 دقائق. يزين بشيكولاته وفرمسيل وجوز وفسدق وبندق المجروش.