سما إبراهيم عن دورها في ملوك الجدعنة: حسيت أني عادل أدهم.. فيديو

قالت الفنانة سما إبراهيم، إن شخصية أم بسنت مسلسل ملوك الجدعنة حقيقة وموجودة في الحياة.

وأضافت سما إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "حكاية أن الناس تأخذ بالظواهر مؤلمة جدا، ومش لطيف أن الشخص يتشاف أنه شرير لكن الحياة فيها طيبين وأشرار، وأم بسنت مع الأشرار.

وتابعت سما إبراهيم: "حسيت أني عادل أدهم بشخصية أم بسنت لأنه كان من الشخصيات المصنفة في أدوار الشر".

يعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.