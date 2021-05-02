مقتل قيادي كبير بـ مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

أفادت قناة "العربية" السعودية في خبر عاجل بمقتل قيادي كبير في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن.

ونقلت قناة العربية عن مصادر لها، إن القيادي الحوثي صالح بن علي عايض الشريف، القيادي في جبهة المشجح غربي مأرب، قتل.

ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات مقتل القيادي الحوثي.

جاء ذلك عقب اعتراض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي.

وقال التحالف في بيان إن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي.

وأضاف التحالف: "محاولة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي".