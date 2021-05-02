أصحاب وعايزين مشاهدات.. تفاصيل تعدي 3 أشخاص على آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات، ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المُعتدى عليه وتبين أنه (أحد الأشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول) كما تم تحديد الأشخاص المُعتدين عليه وهم (3 أشخاص – مقيمين بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط الطرفين وبسؤالهم قرروا أنهم جميعاً أصدقاء، ولا توجد خلافات بينهم وأضافوا بأنهم قاموا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لنشره بمواقع التواصل الإجتماعى رغبة فى الشهرة وتحقيق أكبر كم من المشاهدات بغرض تحقيق ربح مادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.