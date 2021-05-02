عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنس يشن هجوما ضارياً على بايدن .. ويبدأ حملته الرئاسية مبكراً

صدى البلد

يبدو أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيبدأ مبكراً تحركاته للترشح إلى رئاسة الولايات المتحدة، والتي سيكون في مقدمتها بالطبع، العودة إلى الساحة السياسية وشن هجوم على الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن ونائبته كاملا هاريس.

وكتب بنس عبر تويتر:"في غضون 100 يوم فقط، أطلقت إدارة بايدن - هاريس سيلًا من السياسات الليبرالية التي ستخرج كل التقدم الذي أحرزناه على صعيد الأمن والازدهار والقيم عن مساره".

وثيقة لم يكشف عنها البنتاجون .. مايك بنس طالب العسكريين بتطهير الكابيتول في 6 يناير

ترامب يفكر في الترشح لرئاسة أمريكا 2024 بدون بنس .. تفاصيل

وكان بنس ألقى أول خطاب عام له منذ تركه منصبه في الحفل السنوي لمجلس عائلة بالميتو في كولومبيا ، ساوث كارولينا ، يوم الخميس.

مثل هذا الحدث عودته إلى الساحة العامة في ولاية حاسمة في الانتخابات الرئاسية وأمام تجمع للناخبين الإنجيليين الذي اعتبر منذ فترة طويلة جزءًا من قاعدته السياسية.

أتاح خطاب بنس فرصة لتسليط الضوء على ما يعتبره المحافظون أفضل ما في سجل الإدارة السابقة ووضع نفسه في بداية حملة رئاسية محتملة في عام 2024. بحسب قناة "إن بي سي" الأمريكية.

في تصريحاته، انتقد بنس أول 100 يوم للرئيس الأمريكي جو بايدن في المنصب ووصفها بأنها مختلفة تمامًا عما خاضه في حملته الانتخابية في عام 2020، وهو خط هجوم يردد شكاوى الجمهوريين الآخرين في الأيام الأخيرة.

قال بنس:"بعد 100 يوم من فتح الحدود، والإنفاق الجامح، وخطط فرض ضرائب أعلى، ودولة رفاهية أكبر، والمزيد من الحكومة، وخفص تمويل الشرطة، والتخلي عن الحق في الحياة، وإلغاء أكثر حرياتنا العزيزة، أعتقد أن الوقت قد حان للأمريكيين المخلصين للدين والأسرة والحرية والحكومة المحدودة للوقوف والاتحاد وراء أجندة إيجابية واستعادة أمريكا، ويبدأ ذلك هنا والآن في نورث كارولينا".

الآن بعد أن وصل بايدن إلى المعيار التقليدي، قارن بينس أول 100 يوم لبايدن بما وصفه بإنجازات أول 100 يوم للرئيس السابق ترامب قائلاً إنها كانت "أربع سنوات من العواقب، وأربع سنوات من النتائج، وأربع سنوات من الوعود المقطوعة، الوفاء بالوعود ".

قال بنس: "لقد حان الوقت للأمريكيين المحبين للحرية للوقوف في وجه أجندة اليسار المتطرف لإدارة بايدن هاريس والقول كفى.. حان الوقت لنتحد خلف أجندة إيجابية مبنية على أعلى مُثلنا واستعادة أمريكا. ولدينا جدول الأعمال الفائز، رجالًا ونساءً، ليس لدي شك في ذلك، مبني على القيم الأمريكية وعلى ثقتنا في الشعب الأمريكي".

تناول بنس اللحظة السياسية الحالية كما مر بها أحد المحافظين من قبل في عامي 2010 و 1994 ، واقترح أن السبيل للمضي قدمًا هو التوحيد حول أجندة سياسية إيجابية متجذرة في المبادئ المحافظة.

مايك بنس بنس بايدن جو بايدن ترامب كامالا هاريس

موضوعات متعلقة

بعد 100 يوم.. كيف تأثر نفوذ أمريكا الخارجي بسبب سياسات بايدن؟

إيران على طاولة اللقاء.. بايدن يلتقي رئيس الموساد في البيت الأبيض

ترشيحاتنا

بصورة وقلب .. جنش يدعم محمد عواد قبل مواجهة بيراميدز

محلية النواب : إصدار شروط جديدة للبناء استكمال لجهود الدولة في إنهاء العشوائيات

ثغرة برمجية تهدد مليارات أجهزة الكمبيوتر حول العالم

الجزيرة الخضراء بالكويت.. حكايات حب امتزجت بـ مياه الخليج العربي

كوريا الشمالية: بايدن أهان كرامتنا.. ونستعد لمواجهة شاملة مع أمريكا

فئة واحدة من البشر.. هؤلاء وحدهم يستطيعون رؤية الأشباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاكل في الكلى|سكرتير نقابة الممثلين يكشف تطورات صحة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

لجنة كورونا تحسم جدل وصول السلالة الهندية المتحورة إلى مصر.. فيديو

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. فيديو

دا بس اللي قلته|مجدي عبدالغني يرد على اتهامه بالتحرش بـ رانيا يوسف

الست بتنزل هنا علشان تحمل.. حكاية حفرة الشيخ سلطان بالأقصر ..صور وفيديو

أعراض مفاجئة لـ زوج مذيعة شهيرة|أول متعافٍ من كورونا يصاب بمرض قاتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كحك العيد زي المحلات.. إليك أكثر من وصفة

وفاة النقيب مصطفى خليل ضابط مباحث كرداسة عقب إصابته بأزمة قلبية

شاهد ما فعلته صبغة الشعر بوجه شاب تجاهل اختبار الحساسية

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

فيديو

فيديوجراف.. جميلة بوحيرد تناضل ضد عدو جديد

فيديوجراف.. تعرضت للخيانة.. نيللي كريم تعترف بزواجها العرفي

فيديوجراف.. الأهلي وصن داونز وجها لوجه مجددًا .. من الأقوى ؟

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

المزيد

ساحة رأي

ثويبة صابر تكتب: ليت الحظ كله أنت

أحمد عبدالله يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الواقع ولغز المستقبل «2»

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

د. أيمن هاني يكتب: «شم النسيم».. الممنوع والمسموح

رمضان البيه يكتب: ولكل أجل كتاب

د.. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الشيشة تنشر الكورونا فى المجتمع

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منطق الريع

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «2-2»

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

اﻟﻤﺰﻳﺪ