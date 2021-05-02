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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء ابو اليزيد تشارك متابعيها صور زفافها في الاختيار2

صدى البلد

فرحة عارمة على السوشيال ميديا بعد زواج يوسف وعليا (أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد) فى مسلسل الاختيار2.

بدأت علاقتهما على التلفاز بشكل كوميدي اشاد به رواد السوشيال ميديا وجعلهما حديث الدراما الرمضانية فنشرت أسماء ابو اليزيد صور من الزفاف عبر حسابها الرسمى على فيسبوك.

وظهرت بفستان زفاف بسيط وتسريحة شعر بسيطة برفقة الفنانة سلوى عثمان والدتها في المسلسل وكتبت معلقة: "قلنا نتصور لحد لما العريس يوصل".

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مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

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السوشيال ميديا الفنان كريم عبد العزيز مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2 الدراما المصرية سلسل الاختيار 2 نور خالد النبوي

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