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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمنع احتفالات شم النسيم.. غمر الحدائق بالمياه وغلق مصيف بلطيم في كفر الشيخ.. صور

صدى البلد

شهدت حدائق مدن محافظة كفر الشيخ، وخاصة بمدن كفر الشيخ وفوه ومطوبس ودسوق الغمر بالمياه، وغلقها ومنع دخول المترددين عليها اليوم وغد الاثنين.

وذلك تنفيذاً لتعليمات  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، باستمرار تطبيق التعليمات الصادرة من الدولة ومجلس الوزراء الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ومنع كافة التجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات في كافة الأماكن وعلي أفرع نهر النيل دسوق، فوه، مطوبس أو بحدائق إدفينا وشواطئ المصيف، ومراقبة المراسي النيلية مع فض أي تجمعات تقام بالمخالفة،  بالتنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن، وخاصة يوم الإثنين الموافق 3 من مايو الحالي.

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وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على غمر حديقة الأسرة والطفولة وأم القرى والحدائق العامة بالمياه، وغلقها.

كما أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على غلق حديقة العائلات، وغمر الحدائق العامة بالمياه.

 كما تابع رؤساء المدن غمر الحدائق العامة بالمياه.

كما أعلن العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، عن غلق شواطئ المصيف، ومنع دخول الراغبين في قضاء أعياد الربيع وشم النسيم به، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. 

 كما شدد محافظ كفر الشيخ على تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بكل دقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً بكل حسم حال حدوث أية مخالفات في هذا الشأن للحد من انتشار الفيروس حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشد محافظ كفر الشيخ جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد عن أية تجمعات والتعاون في تنفيذ الإجراءات واتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.

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أخبار محافظات محافظ كفرالشيخ الحدائق والمتنزهات مصيف بلطيم آثار فيروس كورونا

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