الصحف الإماراتية: محمد بن راشد يطلق مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء.. الصحة العالمية تمنح لقاح موديرنا ترخيص الاستخدام الطارئ.. والفصائل الفلسطينية تبحث حوارا جديدا بعد تأجيل الانتخابات

* الصحة العالمية تمنح لقاحاً جديداً ترخيص استخدام الطوارئ

* اغتيال مسؤول أثناء أدائه الصلاة في مسجد بالكونغو

* تحذيرات من سقوط تونس في الهاوية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد،مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على إطلاق حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء.

محمد بن راشد يطلق مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»

وبحسب “الإمارات اليوم”، أطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي، المرحلة الأولى من مشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء»، وهدفه مضاعفة إنتاج دبي الغذائي ثلاث مرات، إذ يمثل مدينة عصرية متكاملة، تدمج مفاهيم الإدارة المتكاملة للغذاء ضمن أنشطتها، وتسعى لاستقطاب العقول المبدعة والشابة لرسم مستقبل الغذاء، وتتمثل رؤية المدينة في أن يصبح هذا المشروع الرائد الأول من نوعه في المنطقة، ليكون العلامة التجارية والمرجع الأول لاستدامة نظم إدارة الغذاء على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويأتي إطلاق مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء في مرحلته الأولى، بالتعاون بين وزارة الأمن الغذائي والمائي و«وصل للعقارات»، لاستشراف التخطيط الأمثل لمدن ومجتمعات المستقبل الذكية، وضمان كفايتها غذائياً، ودعم الاقتصاد المتنوّع القائم على المعرفة والابتكار، وتحقيق مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي، بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، وتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بحيث يكون مركزاً عالمياً رائداً للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

وقال بن راشد: «إن (وادي تكنولوجيا الغذاء) مشروع واحد ضمن مجموعة من مشروعات الدولة المائية والزراعية والغذائية، ضمن استراتيجية الأمن الغذائي الوطني»، لافتاً إلى أن: «الغذاء والدواء صناعات استراتيجية لمستقبل أكثر أمناً واستدامة ورخاء لأجيالنا المقبلة».

«الصحة العالمية» تمنح لقاح «موديرنا» ترخيص الاستخدام الطارئ

وبحسب "الإمارات اليوم"،منحت منظمة الصحة العالمية لقاح «موديرنا» المضادّ لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ترخيص الاستخدام الطارئ، ليرتفع بذلك عدد اللّقاحات المضادّة لفيروس كورونا التي حصلت من المنظمة الأممية على هذه الإجازة، إلى خمسة لقاحات.

وقالت المنظمة في بيان إنّ فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي التابع لها بشأن التطعيم خلص إلى أنّ لقاح «موديرنا» فعّال بنسبة 94.1%.

وأضافت أنّ هذا اللّقاح «يضاف إلى القائمة المتزايدة للّقاحات المرخّصة من قبل منظمة الصحة العالمية باستخدامها في الحالات الطارئة».

ولقاح «موديرنا» مرخّص له منذ أشهر في الولايات المتّحدة وأوروبا، لكنّ أهمية حصوله على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية تكمن في أنّ هذه الخطوة تتيح للدول التي لا يمكنها تقييم فعالية اللّقاحات بقدراتها الذاتية أن تعتمد على تقييم المنظّمة الأممية، كما أنّها تسمح بضمّ هذا اللّقاح إلى سلّة اللقاحات التي يوفّرها برنامج «كوفاكس» للدول الفقيرة.

واللّقاحات الأربعة الأخرى التي سبقت «موديرنا» في الحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية هي «فايزر-بيونتك» ولقاحا «أسترازينيكا» المصنّعان في الهند وكوريا الجنوبية، و«جونسون أند جونسون».

وقالت شركة موديرنا الخميس الماضي إنّها تتوقّع أن تنتج في عام 2022 ما يصل إلى ثلاثة مليارات جرعة من لقاحها، وذلك بفضل التزامات تمويل جديدة لزيادة الإنتاج في مصانعها الموزّعة في الولايات المتّحدة وأوروبا.

محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا الأخوية مع السعودية والسودان

وبحسب "البيان"، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات والسعودية، وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.

جاء ذلك خلال استقباله، أمس، في قصر الشاطئ، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وتبادل سموه ووزير خارجية المملكة التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنيين للبلدين الشقيقين دوام الخير والرخاء والازدهار. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. كما ناقش بن زايد ووزير الخارجية السعودي آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

اغتيال مسؤول أثناء أدائه الصلاة في مسجد بالكونغو

وبحسب "البيان"، اغتيل مسؤول بالرصاص مساء السبت أثناء أدائه الصلاة في مسجد في بيني، المدينة الواقعة في شرق الكونغو الديموقراطية والتي قُتل فيها منذ 2014 آلاف المدنيين في هجمات اتُّهم بتنفيذها تنظيم إسلامي مسلّح، كما أعلنت السلطات.

وقال آلواز مبوارارا المسؤول في مدينة بيني لوكالة فرانس برس إنّ الشيخ على أمين قتل أثناء أدائه صلاة العشاء ما بين الساعة 19:30 والساعة 20:00 (17:30-18:00 ت غ)".

وأضاف أنّ "أفراد عصابة أتوا وأطلقوا النار عليه أثناء صلاة العشاء" في هذه الأمسية الرمضانية.

ومنذ نوفمبر 2019 قتل أكثر من ألف مدني في مدينة بيني ومحيطها (مقاطعة شمال كيفو)، في هجمات اتّهمت السلطات تنظيم "القوات الديموقراطية المتحالفة" بالوقوف خلفها.

الفصائل الفلسطينية تبحث «حوارا جديدا» بعد تأجيل الانتخابات

وبحسب "الخليج"، تتجه الفصائل الفلسطينية لبدء حوار جديد؛ لبحث الخطوة اللاحقة لقرار تأجيل الانتخابات، في ضوء التباين الشديد في المواقف بين مؤيد لتأجيل الانتخابات ومحتج على عدم إجرائها في موعدها، في وقت أكد فيه البرلمان العربي ضرورة مشاركة أهالي القدس المحتلة في الانتخابات الفلسطينية.

وكشف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، السبت، عن إجراء مشاورات بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات.

وقال أبوردينة لإذاعة فلسطين، إن الطريق بعد قرار تأجيل الانتخابات، والذي حدّده عباس «واضح.. حوار مع الفصائل، حكومة وحدة وطنية، تعزيز منظمة التحرير، التفكير بعقد مجلس مركزي لوضع سياسات واستراتيجيات معينة».

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي «حماس» و«الجهاد». وأوضح أبو ردينة أن «الحوار سيجري مع جميع الفصائل (..) الاتصالات بدأت منذ الجمعة والجهود مستمرة»، دون الإدلاء بتفاصيل أكثر.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في تصريحات صحفية أمس: «إن اتصالات ستبدأ خلال أيام مع مختلف الفصائل لتشكيل حكومة توافق وطني»، مضيفاً: «أن تقديم الحكومة الحالية استقالتها مرهون بالتقدم في الاتصالات، وإنضاج الحوارات التي ستجري مع مختلف الأطراف». وقال إن اتصالات جرت خلال الأيام الأخيرة بين حركتي «فتح» و«حماس»، بُحثت خلالها قضيتا تشكيل الحكومة وتأجيل الانتخابات.

«الشغل» التونسي يحذر من سقوط البلاد في هاوية

وبحسب "الخليج"، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر النقابات والمنظمات الوطنية في البلاد) من سقوط تونس في هاوية، مهدداً بأنه لن يبقى في موقف المتفرج إزاء تدهور الأوضاع في البلاد وفي ظل مخاطر تفكك أجهزة الدولة بسبب أزمتي الاقتصاد والحكم، فيما نفذ الحزب الدستوري الحر، مسيرة «غضب» على متن السيارات، تنديداً بالأداء الحكومي والبرلماني الواهن في كل المجالات.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في كلمة بمناسبة عيد العمال إن الاتحاد لن يبقى في موقف المُتفرج، مشيراً إلى أن البلاد تَئن، ووصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه، وأن الاتحاد سيتحمل مسؤولياته التاريخية، وسيدافع عن مدنية الدولة وعن الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تدهور المقدرة الشرائية غير المسبوقة في البلاد.

وحمل كلام الطبوبي،تحذيرات مبطنة للحكومة والبرلمان والرئاسة، وذلك قبل يومين من سفر وفد حكومي إلى واشنطن لبدء مشاورات تمويل برنامج إصلاحات كبرى مع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، يتوقع أن يتضمن اشتراطات مؤلمة للطبقة العمالية لكونها ستركز على تخفيض الدعم وكتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية.

وطالب الطبوبي الحكومة بأن تكون شفافة وواضحة في مفاوضاتها، وبألا تتخذ قرارات دون الرجوع إلى الشركاء الاجتماعيين وإلى الشعب. كما حذر رئيس الحكومة هشام المشيشي، من سعي الحزام السياسي الداعم له بالمناورة به لأهداف سياسية، وحذره من أجندات هدفها تخريب المنظمات الوطنية وابتزاز الدولة.