الهند تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت السلطات في الهند، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاعا جديدا في إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، سجلت الهند 392488 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت الوفيات 3689 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد الإصابات في الهند 19.56 مليون حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 215.542 حالة.

يذكر أن السلطات الهندية سمحت في وقت سابق، بمنح لقاحات "كوفيد-19" لكل البالغين في البلاد، أملا في السيطرة على تزايد حالات الإصابة بالوباء.

وأصدرت الحكومة الفيدرالية، أمس السبت، أمرا يطلق حملة لتطعيم كل البالغين في الهند بدءا من عمر 18 عاما، وذلك بعد أن كانت إجراءات السلطات للوقاية تشمل فقط تلقيح من هم فوق 45 عاما.

يذكر أن منتدى للمستشارين العلميين الذي أسسته الحكومة الهندية، أبلغ في وقت سابق، عن طفرات طفيفة في بعض عينات فيروس كورونا قد "تتجنب الاستجابة المناعية" أو تلغي المناعة وتتطلب مزيدًا من الدراسة.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، يدرس العلماء السبب الذي أدى إلى الارتفاع الحالي في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند وخاصة ما إذا كان المتغير الذي تم اكتشافه لأول مرة في البلاد، والذي يسمى B.1.617 ، هو السبب.