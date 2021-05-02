محافظ الشرقية: تشكيل فرق ميدانية للمرورعلى الأسواق لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ،إنه إمتثالا لقرارات رئاسة الوزراء،أصدرت المحافظة قرارا بإغلاق جميع المتنزهات والحدائق ، حرصا على عدم التكدس، إلى جانب المرور الدوري على المطاعم وقاعات الأفراح ، وأي أماكن من الممكن أن تحدث فيها تكدسات .

وأضاف الدكتور ممدوح غراب،في مداخلة هاتفية خلال برنامج "هذا الصباح"،والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز”: "أن هناك متابعة دورية لعدد حالات الإصابة بكورونا ، وتوافر الأسرة بالمستشفيات،مشددا على ضرورة التزام المواطن بكافة التعليمات للحد من انتشار كورونا.

وأشار "غراب " إلى أنه تم تشكيل فرق ميدانية بالمشاركة مع رؤساء المراكز والأحياء للمرور بصفة منتظمة على مدار اليوم ، على الأسواق ، وتطبيق الغرامة على المخالفين ، إلى جانب الإجتماعات الدورية كل 15 يوما لمتابعة تنفيذ الإجرءات الإحترازية بالمدن الصناعية .

وتابع:"أنه مع اقتراب عيد الفطر فإن هناك تزاحم كبير على الأسواق لشراء الملابس، مما يستدعي تطبيق الغرامة على أصحاب المحال ، لعدم التزمهم بإرتداء العملاء للكمامة قبل الدخول".

وأكمل أن هناك فرق شبابية ميدانية تابعة للمحافظة تقوم بمساعدة القوات الميدانية والمرور المنتظم على الأسواق ، وأماكن التجمعات ، إلى جانب دور الرائدات الريفيات في القرى لتوعية سيدات الريف .