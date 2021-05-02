يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 34 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ومن المقرر، أن يلتقي الفريقين في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب “أولد ترافود”، معقل مانشستر يونايتد، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1بتعليق عصام الشوالي.

ترتيب مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 67 متأخرا بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

بينما يحتل ليفربول المركز السادس بفارق 7 نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع.

مانشستر يونايتد × ليفربول



وسيتأكد استعادة مانشستر سيتي للقب قبل 4 مباريات على نهاية الموسم، بعد فوزه على كريستال بالاس أمس، وخسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول اليوم الأحد.

ويدرك أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد،أن سباق اللقب انتهى عمليا منذ أسابيع، لكن المدرب النرويجي لن يستمتع كثيرا بفكرة أن تهدي الهزيمة أمام الغريم التقليدي، ليفربول، اللقب إلى سيتي.

لكن مع انشغال يونايتد بقبل نهائي الدوري الأوروبي أمام روما، سيدخل ليفربول، المباراة بحافز كبير مع إدراكه أن الهزيمة ستطيح بآماله في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.