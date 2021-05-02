افتتاح تجريبي لوحدة التدريب المتنقلة لدعم الأسر الأكثر احتياجا  بالإسكندرية

القوي العاملة :

احتفلت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، في إطار احتفالات أعياد العمال ببدء التشغيل التجريبي لوحدة التدريب المتنقلة التي وافق علي إرسالها للمديرية وزير القوى العاملة محمد سعفان ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفيذها وزارة القوي العاملة للتدريب المهنى علي المهن المختلفة.

وافتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التشغيل التجريبي للوحدة بحضور ياسر سعيد مدير المديرية ونواب البرلمان محمد حسين الحمامي ، وأبو العباس التركي وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتم الإعلان عن عقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة.

ونقل مدير المديرية تهنئة وزير القوي العاملة لعمال الإسكندرية بمناسبة عيد العمال ، مشددا على لتكون هديته لشباب الإسكندرية خلال احتفالات عيد العمال وتدريبهم على المهن المطلوبة في سوق العمل داخل القري الأكثر احتياجا حتى لا يتكبدون مشقة الانتقال إلى مراكز التدريب الثابتة ، مشيرا إلي أنه من المقرر أن يبدأ التدريب في عددا من القرى بريف الإسكندرية من منطقة المنتزة وتنطلق بعدها لتغطي جميع القرى المترامية الأطراف وضواحي المحافظة، وسوف يتم تدريب الشباب والفتيات على مهن الخياطة والتفصيل والسباكة وكهرباء التركيبات .

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