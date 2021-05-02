النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة التموين و٣من مسئولي البنك الزراعي للمحاكمة في قضية "رشوة المحاضر"

قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحاكمة التأديبية ومساءلة 3 آخرين بالبنك الزراعي المصري، لتقاضي الأول خلال فترة عمله مديرًا لمديرية تموين الفيوم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئول قيادي ببنك الفيوم الزراعي على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات ضد أمناء الشون.

أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 65 لسنة 63 قضائية عليا أن وكيل وزارة بقطاع الرقابة والتوزيع بديوان وزارة التموين السابق خلال فترة عمله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم لم يلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والااحترام الواجب للوظيفة العامة.

وتبين من أوراق القضية أن المتهم طلب وأخذ لنفسه رشوة من مدير الشئون التجارية والتسويق بقطاع بنك الفيوم الزراعي بوساطة موظف بذات البنك مقابل الإخلال بواجبات وظيفته في التفتيش على الشون التابعة للبنك وعدم تحرير محاضر مخالفات ضد أمناء الشون بشأن إجراءات تخزين القمح.

وكانت الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من مدير الشئون التجارية والتسويق بقطاع بنك الفيوم الزراعي ضد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم لقيامه بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة بوساطة موظف بذات البنك مقابل عدم تعنته في إجراءات التفتيش على الشون التابعة للبنك بالفيوم التي تقع تحت إشراف صاحب البلاغ، وكذا عدم تحرير أي محاضر ضد أمناء الشون في حال الوقوف على أي مخالفات بحقهم تتعلق بإجراءات تخزين وتخزين القمح .

وأفادت تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة بشأن طلب الرشوة حيث عقدت أطراف الرشوة عدة لقاءات بأماكن عامة بحضور الوسيط لإتمام الإتفاق، وطلب عضو الرقابة إذن من النيابة العامة لتسجيل وتصوير اللقاءات والأحاديث التي ستتم بين جميع الأطراف بالأماكن العامة أو الخاصة المتواجدين بها سواء كانوا مجتمعين أو منفردين، وكذا مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية والرسائل النصية التي تتم بين هؤلاء بواسطة الهواتف التي يستخدمونها والوارد أرقامها بمحضر التحريات والبلاغ، وهو ما تم الإستجابة له، ومنحهم لهذا الإذن من جانب نيابة أمن الدولة العليا.

وعقب ذلك رصدت الرقابة الإدارية اتصالات هاتفية بين صاحب البلاغ مع كل من الوسيط والمتهم تؤكد صحة الواقعة، طلب الأخير خلالها مبلغ الرشوة والتأكيد على موعد بينهما في اليوم التالي، وشدد المتهم على مسئول البنك الزراعي بعدم حضور الوسيط حفاظًا على سرية اللقاء بينهما.

وطلبت الرقابة الإدارية من نيابة أمن الدولة العليا مد سريان الإذن الصادر منها بذات الأوضاع والشروط القانونية، وكذا الإذن بضبط وتفتيش المتهم أثناء أو عقب تقاضيه مبلغ الرشوة من صاحب البلاغ أو الوسيط، مع الإذن بتفتيش مكتب المتهم بمقر مديرية التموين بالفيوم لضبك أي مستندات أو أوراق تتعلق بالواقعة، وهو ما تم الإستجابة له، وذلك بإصدار نيابة أمن الدولة الإذن المتعلق بهذا الشأن.

وتم تجهيز مبلغ الرشوة فئة المائة جنيه من خزينة هيئة الرقابة الإدارية، والتجهيزات الفنية لإجراء اللقاء المذمع بين الراشي والمرتشي بمقر جهة عمل المتهم بمديرية تموين الفيوم حيث تقاضى الأخير مبلغ الرشوة، وتم ضبط المتهم متلبسًا بتقاضي الرشوة داخل مكتبه.

قالت نيابة أمن الدولة عبر مذكرتها أن الواقعة تشكل جريمة الرشوة المؤثمة بنصوص قانون العقوبات فضلًا عما تشكله أيضًا من جريمة تأديبية ضد المتهم لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وأنتهاكه للثقة المفترضة فيه وسلوكه مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب الواجب للوظيفة العامة وما تمليه عليه القوانين واللوائح، وذلك بالإتجار بأعماله الأمر الذي يكون معه للجهات التي ينتميان اليها صلاحية تقدير ما يستوجباه من عقاب نظير ما ثبت في حقهما من جرم قد ينال من سمعة تلك الجهات ونزاهتها والتي أوجبت العزل والفصل من الخدمة حيث أن العقاب الجنائي والتأديبي وافيًا للغاية المنشودة في ردع المتهمين لما إقترفاه وزجر غيرهما.

واانتهت مذكرة نيابة أمن الدولة إلى إرسال الأوراق إلى الجهات الإدارية التابع لها المذكورين لإتخاذ إجراءات محاكمتهما تأديبيًا عما أسند اليهما ثم إعادتها عقب توقيع الحكم التأديبي النهائي للنظر والتصرف، وقررت النيابة الإدارية إحالة المتهم عبد الفتاح محمود محمد، وكيل وزارة التموين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإرسال صورة من أوراق القضية إلى البنك الزراعي المصري بالفيوم بشأن المخالفات الواردة بحق المتهمين.