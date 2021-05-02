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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس الثانى والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

صدى البلد

يهنئ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ والأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ويتقدم المجلس بخالص التهاني لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، وأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والسداد؛ وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

ودعا المجلس جميع المصريين للاحتفال بعيد القيامة المجيد؛ للتأكيد على الترابط والتماسك الذي يميز الشعب المصري العظيم؛ وأنهم نسيج واحد منذ فجر التاريخ مترابطين معا ضد أهل الشر؛ مضيفا أن مصر تضرب نموذجًا فريدًا في التماسك والترابط الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين.

وتابع المجلس أن مصر ستظل بلد السلام والمحبة، داعيا المصريين إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة التحديات ولدعم مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

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