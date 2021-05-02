وصول 28 طنًا من المساعدات الطبية الفرنسية إلى الهند لمكافحة كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، وصول مساعدات طبية إلى العاصمة الهندية نيودلهي لمكافحة فيروس كورونا، على متن طائرة شحن محملة بـ 28 طنا من المعدات الطبية.

وأوضحت السلطات - في بيان أورده موقع "فرانس 24" - أن المعدات تشمل ثمانية مولدات أكسجين كبيرة السعة مخصصة لإنتاج الأكسجين الطبي من الهواء لتزويد المستشفيات، و28 جهازا للتنفس و200 مكابس حقن كهربائية .

وفي هذا الإطار، قال السفير الفرنسي بالهند، إيمانويل لينين "لقد ساعدتنا الهند العام الماضي في المستشفيات الفرنسية، عندما كانت هناك حاجة هائلة إلى الأدوية. إن الشعب الفرنسي يتذكر ذلك" مضيفا "أردنا التعبير عن تضامننا الآن في وقت تواجه البلاد صعوبات".



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن الدفعة الأولى من مساعدات تايوان للهند غادرت إلى نيودلهي وتتألف من 150 مكثفا للأكسجين و500 أسطوانة أكسجين.