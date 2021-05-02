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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نصائح سهلة وفعالة لتجنب الإفراط في تناول الطعام عندما تشعر بالتوتر

صدى البلد

نصائح سهلة وفعالة لتجنب الإفراط في تناول الطعام عندما تشعر بالتوتر إليك حيل فعالة لمحاربة الجوع الذي يسببه القلق والتوتر إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد.

 

مضغ العلكة

يعد مضغ العلكة علاجًا فعالاً للغاية عندما يتعلق الأمر بتقليل التوتر فعندما تبدأ في الشعور بالضيق أو الانزعاج، يمكنك مضغ العلكة الخالية من السكر ويمكن أن يقلل مضغ العلكة الخالية من السكر من السعرات الحرارية اليومية، بينما يزيد في نفس الوقت من كمية الطاقة التي نحرقها كل يوم.

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تناول الشاي

في كل مرة تشعر فيها بالقلق وترغب في الجري لفتح يمكنك تجربة منقوع أوراق الليمون والريحان، الذي له تأثير مضاد للإجهاد، أو الشاي الأحمر، وهو أحد مضادات الأكسدة ويساعد على التحكم في شهيتك.

 

تناول الطعام الحار 

تدعي بعض الأبحاث أن إضافة الفلفل الحار إلى وجبتك يمكن أن يقلل من شهيتك. الكابسيسين - المادة التي تجعل الفلفل الحار حارًا - تجعل الجسم يشعر بالشبع وتحرق سعرات حرارية أكثر من الأطعمة الأخرى. هذا لأن جسمك يستخدم المزيد من الطاقة لمعالجة الحرارة من الفلفل الحار. لذلك ، إذا كنت تشعر بالقلق ، يمكنك تجربة هذه الحيلة لإرضاء شهيتك ، وتجنب تناول الطعام مرة أخرى بعد وقت قصير من وجبتك. لكن احرص على عدم استخدامه يوميًا ، وإلا فسوف يعتاد جسمك عليه ولن ينتج عنه نفس التأثير.

 

تجنب الأحمر والأصفر في الطعام

هل تعلم أن الألوان لها تأثير كبير على شهيتك؟ لهذا السبب يوصى بتجنب الأطعمة بهذه الألوان في مطبخك إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن. بهذه الطريقة سيكون من الأسهل عليك تجنب الرغبة في تناول الطعام عندما تشعر بالقلق أو التوتر.

التوتر مضغ العلكة مضغ العلكة الخالية من السكر الشاي التحكم في شهيتك

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