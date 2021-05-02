وليد صلاح عبد اللطيف: أتوقع رحيل كارتيرون عن الزمالك.. وإقالة باتشيكو خسارة

توقع وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، رحيل الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، عن منصبه.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف، الذى حل ضيفاً على برنامج “النجوم فى رمضان” مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "مش مقتنع بكارتيرون شكلا وموضوعاً، لا يجيد تغيير نتائج المباريات وتغييراته محفوظة، وأتوقع رحيله عن الزمالك".



وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف: "باتشيكو أحسن بكتير من كارتيرون ويا ريته مكنش مشى، رغم أن المدرب البرتغالى مشى لاعيبة كتير من الفرقة ومكنش عنده بدلاء بس طريقة إدارته للفريق فنياً وأدارياً كانت أفضل من كارتيرون".



ويضيف وليد صلاح عبد اللطيف: "قناة الزمالك ترفض ظهورى لأنى هقول الحق وهقول إن لازم كارتيرون مكنش يرجع النادى تانى، مع إنى كنت بدافع عن النادى في الحق والباطل، فلقت دافعت عن الباطل عن طريق دفاعى وحديثى في أمور لا أعلمها مثل الميزانية".



وأكمل وليد صلاح عبد اللطيف: "إزاى كارتيرون يرفض تعيين مدير كرة بالزمالك، مش من حقه إحنا نادى كبير ولينا نظام، زى الأهلى فايلر مكانش عايز سيد عبد الحفيظ ومع ذلك كمل، والأهلى رفض يمشيه وخدوا الدوري بفارق كبير عن الزمالك، الأندية الكبيرة ليها طابع خاص ولازم مدير كورة".

رحيل كارتيرون

وأردف وليد صلاح عبد اللطيف: "زيزو اللاعب الوحيد اللى كان على تواصل مع كارتيرون وهو في السعودية ولما رجع بيلاعبه أساسى رغم انخفاض مستواه من فترة طويلة".



وتابع وليد صلاح عبد اللطيف: "عبد الحليم على اتظلم في الزمالك كان شايف شغله صح، قصة حراس الزمالك غريبة والمظلوم فيها محمد عواد ومن حقه طلب الرحيل عن النادى".