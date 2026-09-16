قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة ويدعو لتحرك دولي حازم
أسامة ربيع: التحديات العالمية أثبتت أن قناة السويس شريك أساسي وموثوق للتجارة الدولية
جوتيريش: أدعو إلى تنسيق عالمي بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي
البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي
البنك الدولي يعيّن الاقتصادي الحائز على نوبل مايكل كريمر كبيراً للاقتصاديين
نبيل فهمي: مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية مسؤولية عربية ودولية
الرئيس عون: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية ولبنان متمسك بحصر السلاح بيد الشرعية
500 متقدم.. انطلاق اختبارات مسابقة القارئ الفقيه بالجامع الأزهر
مطالب عربية بتمكين المحققين الدوليين من الوصول لغزة وحفظ أدلة الانتهاكات
لا صحة لفرض رسوم جديدة.. «الوزراء»: تصاريح دفن الموتى مجانية والادعاءات هدفها البلبلة
طقس الغد.. القاهرة 37 درجة وأمطار على السواحل الشمالية
البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سباق التكنولوجيا والتشريعات.. لماذا يصعب وضع قوانين نهائية لتنظيم الذكاء الاصطناعي؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
محمد البدوي

يتطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، ما يفتح الباب أمام استخدامات جديدة تتطلب وضع ضوابط وتشريعات تواكب هذا التطور، في وقت يواجه فيه المشرعون تحديًا يتمثل في سرعة ظهور تقنيات وقدرات جديدة للأنظمة الذكية.

تنفيذ مهام وتحقيق أهداف محددة

ومع انتقال الذكاء الاصطناعي من مجرد نماذج تقدم إجابات إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام وتحقيق أهداف محددة، تتزايد الحاجة إلى وضع قواعد واضحة تنظم عمليات التطوير والاستخدام. 

وفي هذا السياق، يبرز تساؤل حول قدرة القوانين الحالية على مواكبة التطورات المتلاحقة، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه التكنولوجيا والحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بها.

الفرق بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج التقليدية

قال بشير التغريني، خبير الذكاء الاصطناعي، إن هناك اختلافًا واضحًا بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج التقليدية، موضحًا أن الوكلاء يعملون وفق مسار محدد يتم خلاله توجيه النظام نحو تنفيذ مهام وأهداف واضحة.

فاينانشيال تايمز: الصين تدرس تشديد قيود تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

وأضاف خلال حواره عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا النوع من الأنظمة لا يقتصر على تقديم الإجابات، وإنما يرتبط بتنفيذ مجموعة من المهام وفق الهدف المحدد له.

اختبارات للتأكد من قدرات أنظمة الذكاء الاصطناعي

وأشار خبير الذكاء الاصطناعي إلى أن الأنظمة الحديثة تخضع لاختبارات تهدف إلى معرفة حدود قدراتها ومدى إمكانية تطورها وأدائها للمهام المختلفة.

أسهم الرقائق الإلكترونية تحت المجهر في

وأوضح أن بعض هذه الاختبارات يتم إجراؤها قبل طرح الأنظمة للجمهور، وكذلك خلال مراحل النسخ التجريبية، بهدف التعرف على الأخطاء والمشكلات المحتملة قبل الوصول إلى الاستخدام الأوسع.

وأكد أن الهدف من هذه الاختبارات ليس دفع الذكاء الاصطناعي نحو الانفلات أو الوصول إلى نتائج سلبية، وإنما اكتشاف نقاط الضعف والمخاطر المحتملة والعمل على معالجتها.

تحديات وضع قوانين لتنظيم الذكاء الاصطناعي

ولفت التغريني إلى أن أحد أبرز التحديات المطروحة حاليًا يتمثل في كيفية وضع تشريعات تنظم مجال الذكاء الاصطناعي، سواء فيما يتعلق بالشركات التي تعمل على تطوير هذه التقنيات أو الجهات والأفراد الذين يستخدمونها.

30 يونيو.. نجاح خطط بناء

وأوضح أن عددًا من الدول والجهات الدولية بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات نحو تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن التطور السريع للتكنولوجيا يجعل الوصول إلى إطار قانوني نهائي أمرًا معقدًا.

كل تطور جديد يفرض تحديات تشريعية

وأشار إلى أن سرعة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى ظهور قضايا جديدة بصورة مستمرة، وهو ما يجعل التشريعات بحاجة إلى التكيف مع المستجدات بدلًا من الاعتماد على قواعد ثابتة لفترات طويلة.

الصين تدرس تشديد قيود تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والرقائق

وأوضح أن كل تطور جديد في قدرات الأنظمة الذكية قد يفرض جوانب إضافية تحتاج إلى تنظيم، الأمر الذي يمثل تحديًا أمام الجهات المسؤولة عن وضع القوانين.

مقترحات للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي

وأكد خبير الذكاء الاصطناعي إمكانية تنظيم عمل الشركات من خلال وضع آليات تضمن إبلاغ الجهات المختصة بالتطورات الجديدة التي تطرأ على أنظمتها.

كما طرح فكرة إجراء اختبارات مشتركة بين الشركات والجهات المعنية، بهدف التعرف على المخاطر المحتملة للأنظمة الجديدة ووضع الإجراءات اللازمة للحد منها.

الذكاء الاصطناعي مخاطر الذكاء الاصطناعي وكلاء الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

ترشيحاتنا

مصر

مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة

وزارة الكهرباء

الكهرباء: تحصيل 18.67 مليار جنيه من سارقي التيار

أجندة أخبار الخميس

أجندة أخبار الخميس 17 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

بالصور

بعد غياب.. سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

بـ هاف ستومك.. سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

لوك مختلف.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد