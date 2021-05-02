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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ننشر تظلم الزمالك على عقوبة إيقاف إمام عاشور

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” التظلم المرسل من جانب نادى الزمالك إلى لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة بشأن عقوبة الإيقاف ضد إمام عاشور فى مباراة الأهلي بنهائي دورى قمة الشباب ٩٩.

 

كان المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة أكد فى تصريحات إذاعية أن الزمالك لم يرسل اى تظلم بشأن عقوبة اللاعب إمام عاشور.

 

وتضمن التظلم الذى تم إرساله بتاريخ ١٦ ابريل إلى الجبلاية المطالبة بإلغاء إيقاف أمام عاشور ١٢ مباراة.

كانت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم أيدت قرار خصم ثلاث نقاط من الاسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الاسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وقررت اللجنة اصدار قرارها في التظلم المقدم من الكابتن ربيع ياسين ضد قرار وقفه 6 شهور خلال اجتماعها المقبل.

فيما استعرضت اللجنة التظلم المقدم من نادي الزمالك في شأن اللاعبين: احمد عيد وسيف فاروق وعمر ياسر ويحي مفتاح وسيف الدين سيد، وكذلك التظلم المقدم من النادي الأهلي وكافة الأوراق والمرفقات المتعلقة بالموضوع وقررت اللجنة قبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

عقد الاجتماع بحضور المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة والمستشار ابراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة.

نادي الزمالك عادل الشوربجي لجنة الاستئناف اتحاد الكرة امام عاشور

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